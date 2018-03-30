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Минобороны РФ увеличит число научных рот в 2018 году

Армия и ОПК
30 марта, 8:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

По словам генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, все солдаты срочной службы будут также обучены работе на новейших образцах военной техники и вооружения

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ создаст еще четыре научные роты, которые будут базироваться в военном технополисе "Эра". Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия 1" сообщил первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

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"В научные роты у нас конкурс - более 10 человек на место. И в этом году мы так же создаем еще четыре научные роты, в которые будет направляться молодежь. Причем четыре научные роты будут создаваться в технополисе "Эра". Самые новейшие там будут изобретения, новейшая техника будет поставлена - все самое новое, по последнему слову техники", - сказал он.

Кроме того, по словам Бурдинского, все солдаты срочной службы будут обучены работе на новейших образцах военной техники и вооружения.

"У нас в вооруженные силы в соответствии с гособоронзаказом поступают новейшие образцы техники. Но для того, чтобы управлять этими образцами, необходимо иметь соответствующий уровень подготовки", - сказал он.

Военный технополис "Эра"

Впервые о создании военного технополиса сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве. Планируется, что в технополисе в интересах Вооруженных сил будут работать молодые ученые и выпускники научных рот, а также представительства научно-исследовательских институтов и оборонно-промышленного комплекса.

По словам директора технополиса Федора Дедуса, у специалистов "Эры" будут восемь основных направлений работы - информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии. Планируется, что над этими темами к 2020 году там будут работать более 2 тысяч ученых и инженеров.

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