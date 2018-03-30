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Минобороны: граждане призывают боевиков "Джейш аль-Ислам" покинуть сирийский город Дума

Армия и ОПК
30 марта, 8:51 UTC+3

Переговоры о выводе боевиков из Восточной Гуты ведет российский Центр по примирению враждующих сторон

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мирные граждане вышли на улицы сирийского города Дума с призывом к боевикам группировки "Джейш аль-Ислам" принять условия правительственных войск о выходе из этого населенного пункта. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проводятся переговоры о выводе боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте. Вчера мирные граждане города вышли на улицы с призывом к боевикам принять условия правительственных войск", - сказали в военном ведомстве.

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