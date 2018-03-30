В России создадут роботизированную РСЗО с возможностью поражать вертолеты и беспилотники

ЕРЕВАН, 30 марта. /ТАСС/. НПК "Техмаш" (входит в Ростех) планирует создать для ВДВ, морской пехоты и спецназа малокалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) с элементами роботизации, способную, кроме наземных целей, поражать вертолеты и беспилотники. Об этом сообщил журналистам на выставке ArmHiTec-2018 заместитель генерального директора компании Александр Кочкин.

"Мы ставим целью создать систему, которая будет с функцией не только борьбы с наземными целями, но и борьбы с воздушными целями. Поражать будет вертолеты и беспилотники в непосредственной близости - 1,5 -2 км, по высоте - не более 1 км", - рассказал Кочкин.

Он уточнил, что компания планирует проработать с Минобороны техническое задание на новую РСЗО в ближайшее время. "Я думаю, заинтересованность <…> проявят ВДВ, морская пехота, спецназ, которые действуют в отрыве от основных сил. Им огневая поддержка таких систем нужна", - уточнил заместитель гендиректора.

По словам Кочкина, РСЗО будет применять специально разработанные для нее снаряды и уже принятые на вооружение неуправляемые авиационные ракеты калибра 50-80 мм и получит элементы роботизации - возможность дистанционного управления оператором. Система получит автоматизированые перезарядку и систему ориентирования на местности. Также на нее установят автоматизированную многоканальную систему наведения и управления огнем, позволяющую эффективно поражать цели ночью и в условиях задымленности и запыленности поля боя.

Проект РСЗО пока не получил рабочего названия.