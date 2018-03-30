Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В России создадут роботизированную РСЗО с возможностью поражать вертолеты и беспилотники

Армия и ОПК
30 марта, 10:28 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 30, марта. /ТАСС

Установкой могут заинтересоваться ВДВ, морская пехота и спецназ, сказал заместитель генерального директора НПК "Техмаш" Александр Кочкин

Поделиться
Материал из 1 страницы

Стрельба неуправляемыми реактивными снарядами

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ЕРЕВАН, 30 марта. /ТАСС/. НПК "Техмаш" (входит в Ростех) планирует создать для ВДВ, морской пехоты и спецназа малокалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) с элементами роботизации, способную, кроме наземных целей, поражать вертолеты и беспилотники. Об этом сообщил журналистам на выставке ArmHiTec-2018 заместитель генерального директора компании Александр Кочкин.

"Мы ставим целью создать систему, которая будет с функцией не только борьбы с наземными целями, но и борьбы с воздушными целями. Поражать будет вертолеты и беспилотники в непосредственной близости - 1,5 -2 км, по высоте - не более 1 км", - рассказал Кочкин.

Он уточнил, что компания планирует проработать с Минобороны техническое задание на новую РСЗО в ближайшее время. "Я думаю, заинтересованность <…> проявят ВДВ, морская пехота, спецназ, которые действуют в отрыве от основных сил. Им огневая поддержка таких систем нужна", - уточнил заместитель гендиректора.

По словам Кочкина, РСЗО будет применять специально разработанные для нее снаряды и уже принятые на вооружение неуправляемые авиационные ракеты калибра 50-80 мм и получит элементы роботизации - возможность дистанционного управления оператором. Система получит автоматизированые перезарядку и систему ориентирования на местности. Также на нее установят автоматизированную многоканальную систему наведения и управления огнем, позволяющую эффективно поражать цели ночью и в условиях задымленности и запыленности поля боя.

Проект РСЗО пока не получил рабочего названия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Армения
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
2
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
3
Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама