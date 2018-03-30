Более 10 надводных кораблей и подлодок одновременно испытают вооружение в Баренцевом море

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Более 10 надводных кораблей и подводных лодок Северного флота (СФ) одновременно в течение суток испытают модернизированное вооружение в Баренцевом море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"В настоящее время в море находятся ракетный крейсер "Маршал Устинов", большие противолодочные корабли "Вице- адмирал Кулаков" и "Северомроск", минно-тральная группы Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков "Котельнич", "Ядрин" и "Коломна", а также многоцелевые и стратегические атомные подводные лодки", - перечислил Серга.

По его словам, они отрабатывают "комплекс мероприятий боевой учебы, связанный с совершенствованием военно-морской подготовки экипажей, отработки тактики применения сил по предназначению, а также с проверкой и испытанием модернизированных систем вооружения".

Серга рассказал, что ряд задач корабли и подлодки выполняют во взаимодействии друг с другом, а также с самолетами и вертолетами палубной и противолодочной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота.

"Принимая доклад оперативной службы Северного флота о выполнении суточного плана боевой подготовки, командующий флотом адмирал Николай Евменов приказал региональному центру управления обороной СФ усилить контроль за действием сил и обстановкой в Баренцевом море", - заключил начальник пресс-службы.