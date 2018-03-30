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Предприятие Ростеха завершило госиспытания новейшего зенитного комплекса "Багульник"

Армия и ОПК
30 марта, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В пресс-службе компании сообщили, что следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершил государственные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса "Багульник", сообщили в пресс-службе Ростеха.

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"В 2017 году успешно завершены государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса "Багульник". Следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение", - говорится в сообщении.

При этом характеристики нового комплекса не уточняются.

Газета "Красная Звезда" в 2007 году сообщала, что в рамках проекта "Багульник" был разработан новый стрельбовой модуль с индексом ГРАУ 9П337. Это изделие предназначалось для использования в составе зенитного ракетного комплекса с шифром "Сосна".

В октябре прошлого года заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков сообщал, что за последние пять лет на вооружение принято 137 единиц современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, стрелкового оружия, средств индивидуальной бронезащиты, оптических приборов. По его словам, среди них зенитные ракетные комплексы С-300В4, "Бук-М2", "Бук-М3", "Тор-М2У", "Стрела-10МН" и "Багульник".

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