Предприятие Ростеха завершило госиспытания новейшего зенитного комплекса "Багульник"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершил государственные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса "Багульник", сообщили в пресс-службе Ростеха.

"В 2017 году успешно завершены государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса "Багульник". Следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение", - говорится в сообщении.

При этом характеристики нового комплекса не уточняются.

Газета "Красная Звезда" в 2007 году сообщала, что в рамках проекта "Багульник" был разработан новый стрельбовой модуль с индексом ГРАУ 9П337. Это изделие предназначалось для использования в составе зенитного ракетного комплекса с шифром "Сосна".

В октябре прошлого года заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков сообщал, что за последние пять лет на вооружение принято 137 единиц современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, стрелкового оружия, средств индивидуальной бронезащиты, оптических приборов. По его словам, среди них зенитные ракетные комплексы С-300В4, "Бук-М2", "Бук-М3", "Тор-М2У", "Стрела-10МН" и "Багульник".