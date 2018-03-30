Генштаб ВС РФ призвал страны Запада открыть доступ в Ракку гуманитарным организациям

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Генштаб ВС РФ призывает предоставить доступ в Ракку и Рукбан международным гуманитарным организациям и конвоям ООН. Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Чтобы спасти мирных жителей, в том числе больных и раненых, призываем открыть доступ в Ракку и Рукбан международным гуманитарным организациям и гуманитарным конвоям ООН. Надеемся, что наши западные партнеры и другие заинтересованные стороны окажут на лидеров вооруженных формирований соответствующее влияние и гарантируют, что международная гуманитарная помощь попадет по назначению", - сказал Рудской.

По его словам, командование "Сил демократической Сирии" и местные органы самоуправления, назначенные американцами, не справляются с решением гуманитарных проблем, а местное население подвергается репрессиям и поборам.

Ранее специальный представитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщал, что ООН готова отправить миссию в сирийскую Ракку, чтобы оценить, какая там требуется помощь. По его словам, такие же поездки необходимы и в другие места - Африн, Рукбан, Хомс и Восточную Гуту.

Ракка служила главным форпостом банд террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии. Она была освобождена 17 октября прошлого года арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции "Силы демократической Сирии". Поддержку им оказывал военный альянс во главе с Соединенными Штатами.

17 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в СБ ООН будет настаивать на срочной отправке гуманитарной миссии в Ракку.