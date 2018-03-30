Путин подписал указ о начале весеннего призыва

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал указа о начале весеннего призыва. Документ опубликован на информационно-правовом портале Garant.ru.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2018 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет <…> в количестве 128 000 человек", - говорится в указе.

По данным Минобороны, в 2017 году в ходе весенней призывной компании, завершившейся 15 июля для прохождения срочной службы в Вооруженные силы России, воинские формирования и другие войска были призваны 142 тыс. человек. Количество уклонистов, по подсчетам военного ведомства, составило 0,2% от числа призывников, вызывавшихся в военкоматы. В министерстве констатировали, что с каждым годом эта цифра уменьшается. Для прохождения альтернативной гражданской службы весной прошлого года направлено 395 человек.

Что касается осеннего призыва, то в ходе осенней кампании на службу в армию призваны 134 тыс. новобранцев.

Согласно приведенным военным ведомством данным, почти каждый пятый призывник имел высшее образование. Наиболее талантливым из них предлагалось пройти службу в научных ротах. В такие подразделения было направлено более 700 молодых ребят. Также пополнялись и спортивные роты, в которые прошлой весной было призвано 199 человек.