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Каспийская флотилия отразила массированный авианалет условного противника

Армия и ОПК
31 марта, 0:32 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 31, марта. /ТАСС

В маневрах участвовали ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Корабли Каспийской флотилии в ходе учений предотвратили массированный авианалет, сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

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"Дежурные силы по противовоздушной обороне более десяти кораблей Каспийской флотилии обнаружили и уничтожили самолеты условного противника на максимально возможном расстоянии", - сказал он.

В соответствии с замыслом учений специалисты радионаблюдения выявили массовый подлет летательных аппаратов к месту базирования.

Воздушные цели условно уничтожили с помощью зенитных ракетно-артиллерийских комплексов.

Кроме того, дежурная смена центра управления флотилии отработала способы отражения ударов беспилотников, уточнил Астафьев.

В маневрах участвовали ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань" и другие.

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