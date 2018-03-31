Каспийская флотилия отразила массированный авианалет условного противника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Корабли Каспийской флотилии в ходе учений предотвратили массированный авианалет, сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Дежурные силы по противовоздушной обороне более десяти кораблей Каспийской флотилии обнаружили и уничтожили самолеты условного противника на максимально возможном расстоянии", - сказал он.

В соответствии с замыслом учений специалисты радионаблюдения выявили массовый подлет летательных аппаратов к месту базирования.

Воздушные цели условно уничтожили с помощью зенитных ракетно-артиллерийских комплексов.

Кроме того, дежурная смена центра управления флотилии отработала способы отражения ударов беспилотников, уточнил Астафьев.

В маневрах участвовали ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань" и другие.