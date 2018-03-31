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В Забайкалье масштабные тактические учения завершились ночными стрельбами

Армия и ОПК
31 марта, 4:56 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 31, марта. /ТАСС

Против "неприятеля" действовали самоходные артиллерийские установки "Акация" и ствольная артиллерия разного калибра

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ЧИТА, 31 марта. /ТАСС/. Масштабные учения, в которых участвовали около 4 тыс. военных, завершились на полигоне Цугол в Забайкалье ведением обороны в ночных условиях, сообщила в субботу пресс-служба Восточного военного округа.

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"Подразделения мотострелкового соединения округа после успешного проведения контратаки заняли позиции для ведения обороны, чтобы закрепиться на стратегически важном участке. При огневой поддержке артиллерии они остановили наступление условного противника в ночное время", - сказали в пресс-службе.

Против "неприятеля" задействовали самоходные артиллерийские установки "Акация" и ствольная артиллерия разного калибра.

Воздушное пространство в зоне ведения учебного боя защищали расчеты зенитных самоходных установок "Шилка", а также зенитные ракетные комплексы "Стрела-10" и "Игла".

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"Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия между подразделениями и корректировке огня в ночное время", - добавили в округе.

Масштабные тактические учения на полигоне Цугол начались 26 марта. В них приняли участие около 4 тыс. военнослужащих и 1 тыс. единиц вооружения и военной техники.

В маневрах задействовали танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, более 50 единиц реактивной и ствольной артиллерии различного калибра, а также свыше 20 самолетов и вертолетов, средства ПВО, тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино".

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