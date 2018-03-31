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Более 22 тыс. призывников с юга России и Северного Кавказа пополнят войска весной

Армия и ОПК
31 марта, 10:07 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ

Осенью 2017 года на военную службу призвали свыше 23 тыс. молодых людей

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. Более 20 тыс. молодых людей призовут для прохождения срочной военной службы из территорий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в весеннюю призывную кампанию - 2018, сообщил начальник управления - заместитель начальника штаба Южного военного округа по организационно-мобилизационной работе Владимир Цимлянский.

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"В соответствии с расчетом Генерального штаба ВС РФ весной с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов к местам прохождения военной службы будет направлено более 22 тыс. человек",- сказал Цимлянский.

Он уточнил, что прошлой осенью армейские подразделения пополнили свыше 23 тыс. призывников из южных регионов России, а весной 2017 - 24,5 тыс. человек.

В том числе в ходе предстоящей весенней призывной кампании планируется направить в войска более 4,5 тыс. молодых специалистов, прошедших подготовку в ДОСААФ России по 10 военно-учтенным специальностям. При этом на альтернативную службу планируется направить около 100 человек.

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