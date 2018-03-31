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Более 250 кремлевских курсантов получили дипломы на Красной площади

Армия и ОПК
31 марта, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

В этом году семь выпускников окончили училище с золотой медалью

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Торжественный выпуск кремлевских курсантов состоялся в субботу на Красной площади, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

На главной площади страны состоялась торжественная церемония выпуска офицеров Московского высшего общевойскового командного училища. В российском военном ведомстве сообщили, что более 250 выпускников этого военного вуза получили дипломы и нагрудные знаки об окончании училища.

"Офицерские погоны и дипломы об окончании училища вы получили на Красной площади. Такой чести не удостоено больше ни одно учебное заведение в стране", - заявил на церемонии главнокомандующий Сухопутными войсками генерал- полковник Олег Салюков.

В этом году семь выпускников окончили училище с золотой медалью, более 50 курсантов - с отличием.

Молодые офицеры прошли торжественным маршем по Красной площади, а затем возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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