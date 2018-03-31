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Челябинское военное авиаучилище вдвое увеличило выпуск штурманов

Армия и ОПК
31 марта, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

В 2018 году дипломы получили 143 выпускника

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ТАСС, 31 марта. Выпуск офицеров-штурманов в челябинском филиале Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия" имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в 2018 году увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Офицерское звание "лейтенант" и диплом сегодня получили 143 молодых офицера-штурмана, для сравнения - в 2017 году выпустились 65 человек. Все выпускники распределены в войска", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, красный диплом из рук главного штурмана ВВС России Анатолия Миняйло на торжественной церемонии получили 13 выпускников, один выпускник стал обладателем золотой медали. "Средний налет курсантов за годы обучения в военном вузе превысил 200 часов", - отметили в ЦВО.

Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов создали в 1936 году. В 2013 году училище вошло в состав Военно-воздушной академии.

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