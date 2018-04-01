Источник: контракт на ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов" заключат в апреле 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Контракт на ремонт тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) проекта 11435 "Адмирал Кузнецов" будет заключен в апреле текущего года, сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

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"Все необходимые распоряжения отданы. Но, так как процесс заключения контракта имеет достаточно мощную финансовую составляющую, ожидается, что в апреле мы будем иметь конкретный документ. Работы начаты в прошлом году, в октябре месяце. Это дефектация, определение объема работ и подготовительные работы", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что крейсер выйдет из ремонта "гораздо раньше, чем планировали".

Как ранее сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе, контракт на ремонт с модернизацией авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" рассчитан на три года и будет подписан между Министерством обороны РФ и Объединенной судостроительной корпорацией в первом квартале 2018 года.