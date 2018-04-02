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Около 2 тыс. военнослужащих приняли участие в учениях в Кемеровской области

Армия и ОПК
2 апреля, 6:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения отработали вопросы ведения обороны и наступления

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Около 2 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения задействовали в двусторонних тактических учениях на Юргинском полигоне в Кемеровской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"На Юргинском полигоне завершились двусторонние учения. Батальонные тактические группы были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике в район боевого предназначения. В ходе проведения учений военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских и разведывательных подразделений отрабатывали вопросы ведения обороны и наступления, совершения маневренных действий во время поиска и уничтожения диверсионно-террористических групп условного противника", - отметили там.

Впервые в учениях задействовали самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С7М "Малка" калибра 203 мм, которые в конце прошлого года поступили на вооружение артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии. "На завершающем этапе маневров военнослужащие выполнили стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, а также боевых машин пехоты по движущимся и появляющимся мишеням", - пояснили в пресс-службе.

"В практических действиях приняли участие около 2 тыс. военнослужащих и около 500 единиц военной техники, в том числе звено ударных вертолетов Ми-24 авиабазы "Толмачево" (Новосибирская область). Маневры проходили под руководством командующего 41 общевойсковой армии генерал-лейтенанта Алексея Завизьона", - резюмировали в Центральном военном округе.

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