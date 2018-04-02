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Более 1 тыс. военных задействованы в учениях на российской базе в Армении

Армия и ОПК
2 апреля, 9:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В учениях также задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений российской базы, дислоцированной в Армении, принимают участие в учениях на высокогорном полигоне Алагяз, сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа.

"В двусторонних тактических учениях принимают участие более тысячи военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация", - сказали в округе.

В течение недели военнослужащие под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова отработают тактические действия в составе разведывательно-ударных (огневых) контуров при поддержке артиллерии, войсковой противовоздушной обороны и авиации. В маневрах будут задействованы беспилотники.

В ходе учений военнослужащие выполнят зачетные упражнения по вождению в условиях скалистой высокогорной местности, боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты, танков, артиллерийских и зенитно-ракетных орудий.

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