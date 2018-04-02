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Шойгу заявил, что три новых и два отремонтированных корабля должны быть сданы ВМФ к 1 июля

Армия и ОПК
2 апреля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

По словам министра обороны России, в феврале Объединенная судостроительная корпорация закончила ремонт двух подводных лодок, а в марте - строительство морского судна тылового обеспечения

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Военно-морской флот должен получить до 1 июля три новых и два отремонтированных корабля, сообщил в понедельник на селекторном совещании министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"С начала года проведено сервисное обслуживание 24 кораблей и судов, из 36 не завершенных в 2017 году. До 1 июля Военно-морской флот должен получить три новых корабля и два корабля после ремонта", - сказал Шойгу.

По его словам, в феврале Объединенная судостроительная корпорация закончила ремонт двух подводных лодок, а в марте - строительство морского судна тылового обеспечения.

"Тем не менее, ряд предприятий по-прежнему не выдерживает установленные сроки реализации гособоронзаказа. В ходе совещания обсудим, как корпорация выполняет государственные контракты в интересах министерства обороны", - заключил министр.

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