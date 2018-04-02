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Шойгу: Минобороны наметило меры по повышению безопасности полетов военной авиации

Армия и ОПК
2 апреля, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

По словам главы ведомства, эта тема крайне актуальная, поскольку от положения дел в данной области зависит гарантированное выполнение авиационными формированиями задач по предназначению

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минобороны России наметило шаги для повышения безопасности полетов авиации, сообщил в понедельник на селекторном совещании глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Далее рассмотрим вопрос обеспечения безопасности полетов авиации Вооруженных сил. В ходе работы наметим дальнейшие шаги для повышения безопасности", - сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

По его словам, эта тема крайне актуальная, поскольку от положения дел в данной области зависит гарантированное выполнение авиационными формированиями задач по предназначению.

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