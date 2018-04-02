Шойгу: Минобороны наметило меры по повышению безопасности полетов военной авиации

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минобороны России наметило шаги для повышения безопасности полетов авиации, сообщил в понедельник на селекторном совещании глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Далее рассмотрим вопрос обеспечения безопасности полетов авиации Вооруженных сил. В ходе работы наметим дальнейшие шаги для повышения безопасности", - сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

По его словам, эта тема крайне актуальная, поскольку от положения дел в данной области зависит гарантированное выполнение авиационными формированиями задач по предназначению.