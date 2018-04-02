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Минобороны учредит премию для глав регионов за успехи в решении социальных проблем военных

Армия и ОПК
2 апреля, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу напомнил, что обеспечение социальных гарантий военнослужащих и членов их семей является поручением Верховного главнокомандующего России Владимира Путина

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Главы регионов России будут получать приз "За заботу об армии" за лучшее решение социальных проблем военнослужащих, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Давайте мы подготовим приз, который выполнит студия военных художников имени Грекова, и назовем его коротко и внятно: "За заботу об армии". И будем его вручать главам субъектов", - сказал Шойгу.

Глава ведомства также напомнил, что обеспечение социальных гарантий военнослужащих и членов их семей является поручением Верховного главнокомандующего России Владимира Путина на итоговой коллегии Минобороны России и находится на его жестком контроле.

"У нас появились субъекты, в которых решены все социальные вопросы без исключения - и трудоустройства членов семей военнослужащих, и с детскими садами, с доступностью здравоохранения", - отметил министр.

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