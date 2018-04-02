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БПК "Североморск" потопил подлодку "противника" в Баренцевом море

Армия и ОПК
2 апреля, 14:46 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 2, апреля. /ТАСС

Экипаж корабля также провел артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям

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МУРМАНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Североморск" на учениях в полигонах Северного флота в Баренцевом море отработал уничтожение подводной лодки условного противника. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба флота.

СПЕЦПРОЕКТ

Северный флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

"Противолодочные учения БПК "Североморск" проходили во взаимодействии с одним из экипажей подводных сил Северного флота, который осуществлял противодействие надводникам и выполнял маневры уклонения", - сказали на флоте.

Задачей корабля было определение района действий подводной лодки и выполнение торпедной атаки с применением практического боезапаса. Противолочный расчет успешно справился с поставленной задачей, выполнил учебную торпедную стрельбу, а также стрельбу реактивными глубинными бомбами. Учебная торпеда была найдена, поднята из воды катером-торпедоловом и доставлена в базу.

Помимо отработки специальных задач по своему основному предназначению североморцы выполнили артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям, а также провели учения по противовоздушной обороне при отражении внезапных ударов средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений.

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