БПК "Североморск" потопил подлодку "противника" в Баренцевом море

МУРМАНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Североморск" на учениях в полигонах Северного флота в Баренцевом море отработал уничтожение подводной лодки условного противника. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба флота.

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"Противолодочные учения БПК "Североморск" проходили во взаимодействии с одним из экипажей подводных сил Северного флота, который осуществлял противодействие надводникам и выполнял маневры уклонения", - сказали на флоте.

Задачей корабля было определение района действий подводной лодки и выполнение торпедной атаки с применением практического боезапаса. Противолочный расчет успешно справился с поставленной задачей, выполнил учебную торпедную стрельбу, а также стрельбу реактивными глубинными бомбами. Учебная торпеда была найдена, поднята из воды катером-торпедоловом и доставлена в базу.

Помимо отработки специальных задач по своему основному предназначению североморцы выполнили артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям, а также провели учения по противовоздушной обороне при отражении внезапных ударов средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений.