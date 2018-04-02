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Ударные силы Балтийской военно-морской базы проведут учения в море

Армия и ОПК
2 апреля, 14:57 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 2, апреля. /ТАСС

В морских полигонах Балтийского флота, где на этой неделе пройдет активная фаза учений, будут проведены артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности

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КАЛИНИНГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. До 10 кораблей, представляющих основные ударные силы Балтийской военно- морской базы, выйдут в море для выполнения плановых учебно- боевых задач, сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

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"В учениях задействуют основные ударные силы Балтийской военно-морской базы (малые ракетные корабли и катера, а также суда вспомогательного флота). В общей сложности в морских маневрах примут участие порядка 10 кораблей и судов, которые будут решать задачи по предназначению - противокорабельной и противовоздушной обороне", - сказал он.

Мартов отметил, что на первом этапе учений, который предваряет выход в море, экипажи кораблей отработают подготовку к плаванию, боевую и повседневную организацию в пункте базирования.

В морских полигонах Балтийского флота, где на этой неделе пройдет активная фаза учений, будут проведены артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности. В обеспечении учебно-боевых задач задействуют самолеты и вертолеты морской авиации флота.

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