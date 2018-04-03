"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия

В марте 2018 года мир узнал о наличии у России уникального гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал", предназначенного для уничтожения наземных и морских целей. Носителем был выбран сверхзвуковой всепогодный истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31, созданный РСК "МиГ" еще в Советском Союзе и принятый на вооружение в 1981 году. Foxhound (в переводе "Лисья гончая"), как называют его на Западе, — ветеран Воздушно-космических сил РФ, однако по своим скоростным и высотным характеристикам он уникален до сих пор.

Он с легкостью может подняться на высоту до 25 км, разогнаться до 3000 км/ч, и дальше ракета, достигнув точки сброса за считаные минуты, начинает уже свое автономное движение. Ядерные и обычные боезаряды доставляются к цели на расстояние до 2 тыс. км. При этом нанести серьезный удар по противнику она может, не заходя в его зону, серьезно защищенную системой ПВО-ПРО. Благодаря таким высоким летно-техническим характеристикам МиГ-31, гиперзвуковая ракета с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекса "Кинжал" (ракета Х-47М2, как сообщается в некоторых открытых источниках) не имеет аналогов в мире.

Развернуть Истребители-перехватчики МиГ-31 © Минобороны РФ Истребители-перехватчики МиГ-31 © Минобороны РФ

В 1977 году советский летчик-испытатель Александр Федотов поднялся на МиГ-31 в ближний космос — на высоту 37 650 метров. И до сих пор этот самолет перекрывает практически весь диапазон высот, доступных для современных летательных аппаратов. А два года назад на МиГ-31БМ был установлен новейший рекорд по длительности беспосадочного перелета — 7 часов 4 минуты (с двумя дозаправками в воздухе). Уникальные материалы (качество металла, из которого создан корпус) вместе с просчитанной конструкцией делают "Лисью гончую" самолетом-рекордсменом по многим показателям.

На видео, показанном 1 марта президентом РФ, МиГ-31БМ доставил ракету в точку сброса, при этом она летела с гиперзвуковой скоростью (превышающей скорость звука в 10 раз) и осуществляла маневрирование на всех участках траектории полета. По мнению заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, основная первая особенность и сложность — нужно было достичь скоростей гиперзвуковых, то есть около 10 Махов. "Это позволяет довольно быстро подойти к объекту в отличие, скажем, от крылатых ракет, которые летят со средними крейсерскими скоростями около 850–900 км/ч, то есть первая особенность — это в первую очередь скорость", — говорит он.

Вторая особенность системы, считает Борисов, — с помощью аэродинамических рулей она может осуществлять маневры во время своего полета и обходить зоны противовоздушной или противоракетной обороны.

Противоракетный зонтик в этой ситуации становится дырявым. Именно возможность маневрирования в гиперзвуковом полете позволяет обеспечить неуязвимость этого изделия и гарантированное попадание в цель Юрий Борисов заместитель министра обороны РФ

По мнению главнокомандующего ВКС России генерал-полковника Сергея Суровикина, создание "Кинжала" стало важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем вооружения. Самолет-носитель доставляет аэробаллистическую ракету в район сброса за считаные минуты, затем маршевый двигатель разгоняет боеприпас до гиперзвуковой скорости за секунды. "На конечном участке траектории включается головка самонаведения, она обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток", — говорит главком. Полет к цели также занимает несколько секунд, что исключает перехват средствами ПВО. Эффективность "Кинжала" многократно подтверждена на государственных испытаниях.

Развернуть МиГ-31, оснащенный ракетой "Кинжал" © AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service МиГ-31, оснащенный ракетой "Кинжал" © AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service

С декабря 2017 года первое авиационное формирование в Южном военном округе (ЮВО), оснащенное комплексом "Кинжал", приступило к несению опытно-боевого дежурства, в ходе которого отрабатываются основы его боевого применения. "И это далеко не фантастика, — говорит Борисов. — Более того, это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат — потенциальные цели для этого оружия".

Минобороны РФ

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, размещение МиГ-31 с "Кинжалом" в ЮВО объясняется, по всей видимости, необходимостью "держать под контролем акваторию Черного моря", куда регулярно заходят американские и натовские корабли с крылатыми ракетами большой дальности "Томагавк" на борту, угрожая позициям наших стратегических ракетных комплексов в европейской части страны. "Для острастки им и предназначен "Кинжал". Непрошеные гости Черного моря должны об этом знать", — говорит эксперт. Кстати, с начала 2018 года, по сообщениям Минобороны РФ, экипажи авиакомплекса в ЮВО уже выполнили около 250 полетов днем и ночью в различных метеоусловиях.

Кроме того, недалеко от акватории Черного моря — Сирия, где у нас есть свои интересы, восточное побережье Средиземного моря, военные базы в Хмеймим и Тартусе. Не исключено, что "Кинжал" может пригодиться и в этом регионе, тем более что расстояние от Краснодарского края до Сирии не очень большое. МиГ-31 на полчаса полета Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

11 марта Минобороны РФ опубликовало новые кадры испытаний гиперзвуковой ракеты Х-47М2. На кадрах было видно, что на МиГ-31 исчезли точки подвески для ракеты класса "воздух-воздух" Р-33, входящей в стандартный состав вооружения истребителя. Специально под Х-47М2 был разработан новый узел подвески, что говорит о большой массе изделия. Как предполагают военные эксперты, в будущем истребитель может получить отдельную модификацию — например, МиГ-31К. Отметим, что изначально самолет являлся перехватчиком, а не носителем оружия класса "воздух-поверхность".

Думаю, в перспективе под "Кинжал" будут модернизированы и стратегические самолеты дальнего радиуса действия Ту-22М3. Они тоже сверхзвуковые, тоже могут принять на борт большой груз боеприпасов — 12 тонн, то есть и "Кинжал" тоже. Единственное — необходимо будет сделать конструктивные изменения на его корпусе Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

По данным из открытых источников, ракета "Кинжал" является дальним прототипом советской тактической ударной ракеты Х-15, принятой на вооружение в 1988 году. При этом внешний облик ракеты имеет сходство с аэробаллистической ракетой 9М723-1 (обозначение США — SS-26) оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Скорость полета у нее до 1800 м/с, дальность действия до 400 км. Скорее всего, первая ступень "Кинжала" создана на основе "Искандера". В показанных видео носовая часть ракеты была заретуширована.

Развернуть Загрузка аэробаллистической ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" © Юрий Смитюк/ТАСС Загрузка аэробаллистической ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" © Юрий Смитюк/ТАСС

В свою очередь, гиперзвуковая ракета с термоядерной боевой частью Х-15 считалась советским ответом на американскую ракету SRAM, которая поступила на вооружение ВВС США в 1972 году. Х-15 была предназначена для оснащения стратегических и дальних бомбардировщиков Ту-22М, Ту-95МС, Ту-160. Однако до распада Советского Союза в строевых частях ракету успели освоить только несколько полков дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Массовому производству помешали как экономические проблемы, так и не удовлетворявшая требованиям военных дальность, которая не позволяла уверенно действовать за пределами зоны ПВО противника. После пуска с бомбардировщика Х-15 набирала высоту более 40 км и затем по траектории, близкой к баллистической, пикировала на цель, развивая скорость до 5 Махов.

С вооружения Х-15 начали постепенно снимать в начале 2000-х годов ввиду прекращения серийного производства и окончания гарантийного срока хранения компонентов твердого топлива. Известно, что на ее базе были разработаны версии с обычными боевыми частями — противорадиолокационная Х-15П и противокорабельная Х-15С. Носителями последней могли быть в том числе и истребители Су-27, однако данных о принятии ее на вооружение нет.

Несмотря на такое конструктивное сходство, летно-технические характеристики "Кинжала" на порядок превосходят 9М723-1 и Х-15.

Модернизация МиГ-31 происходила параллельно с разработкой гиперзвуковой ракеты для комплекса "Кинжал".

В качестве носителя был выбран сверхзвуковой МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия Дмитрий Рогозин вице-премьер РФ

С "Кинжалом" перехватчик МиГ-31 получил для себя новую роль — ударного самолета. Кстати, такое же развитие прошел и его предшественник — МиГ-25. Он мог поражать наземные цели с помощью свободно падающих бомб.

Развернуть МиГ-25 © Николй Акимов и Валентин Кузьмин/ТАСС МиГ-25 © Николй Акимов и Валентин Кузьмин/ТАСС

Первый советский боевой самолет четвертого поколения МиГ-31 разрабатывался в 1970-х годах коллективом отдельного конструкторского бюро завода 155 (ныне — РСК "МиГ") под руководством главного конструктора Глеба Лозино-Лозинского.

Первоначально авиация ПВО СССР хотела, чтобы новый истребитель был быстрее, чем МиГ-25. В то время он был самым быстрым истребителем в мире, его максимальная скорость составляла 3000 км/ч. В новый проект закладывалась уже скорость 3700–4000 км/ч. Для него был заказан двухконтурный Д-30Ф6 с максимальной тягой 152,0 кН, который создавался на базе гражданского Д-30, применявшегося на Ту-134. Сохраняя общую компоновку, технологию производства и размеры МиГ-25, новый проект получил экипаж из двух человек. Жесткость крыльев и воздухозаборников была увеличена для обеспечения полета на сверхзвуковых скоростях вблизи земли. По сравнению с МиГ-25 у МиГ-31 уменьшилась доля стали, зато возросла доля титана и современных алюминиевых сплавов. Так появился самый тяжелый и самый быстрый истребитель-перехватчик в мире.

Первый полет МиГ-31 состоялся 16 сентября 1975 года, опытный образец поднял в воздух шеф-пилот завода имени Микояна Александр Федотов.

В 1978 году на полигоне испытательного центра в Ахтубинске был проведен эксперимент по одновременному сопровождению десяти воздушных целей с помощью РЛС "Заслон". Цели шли фронтом шириной 150 км. Истребитель находился на высоте 5000 м. Пять мишеней находились ниже перехватчика, на высотах от 1400 до 2600 м, а еще пять — выше (от 8400 до 9600 м). Тогда впервые четыре воздушные цели были одновременно уничтожены четырьмя ракетами. Примечательно, что спустя несколько месяцев американцы сообщили, что их спутник-разведчик зафиксировал поражение воздушной цели, летевшей на высоте 60 м, ракетой "воздух-воздух", запущенной с дистанции 200 км, с борта "модифицированного МиГ-25", летевшего на высоте 6000 м.

Мировой общественности МиГ-31 был впервые показан на авиасалоне в Ле-Бурже в 1991 году. Производился в 1975–1994 годах на авиазаводе "Сокол" в Горьком (ныне Нижний Новгород), всего было построено более 500 единиц.

МиГ-31 был специально разработан для отражения групповых атак небольших крылатых ракет, идущих на малой высоте. В течение всех лет, пока этот самолет находится на службе, он проходил модернизации. Стоит отметить, что интерес к нему увеличивался каждый раз после военных операций США и НАТО, особенно после бомбардировки Ирака, Югославии и Афганистана.

Был нереализованный проект с комплексом перехвата — МиГ-31М. В 1993 году он стал первым истребителем в мире, сбившим (ракетой К-37) воздушную цель на дальности 200–228 км.

Развернуть МиГ-31М © Олег Булдаков/ТАСС МиГ-31М © Олег Булдаков/ТАСС

Еще одной версией 1980-х годов, не принятой на вооружение из-за развала СССР, был МиГ-31Д. Он был элементом русской противоспутниковой системы 30П6 "Контакт". Истребитель должен был иметь трехступенчатую ракету, разработанную Московским институтом теплотехники (там же проектировались стратегические ракеты "Тополь-М" и "Булава"). В отличие от стандартного МиГ-31, "истребитель спутников" не имел ненужного радара и не имел пушки. Двигатели были модернизованы с целью увеличения тяги на большой высоте. Испытания проходили на полигоне войск ПВО Сары-Шаган в Казахстане, где испытывали системы противоракетной обороны. В 1991 году программа была прекращена.

В 2001 году был представлен проект МиГ-31С для запуска небольших коммерческих спутников. Ракета-носитель "Микрон" могла вывести спутник массой 100 кг на орбиту высотой 200 км. Ракета должна была запускаться на скорости 2,3 Маха на высоте 20–25 км. Другой планируемой нагрузкой для МиГ-31С мог стать трехместный ракетоплан для суборбитальных полетов. С его помощью предполагали проводить подготовку космонавтов, а также выполнять туристические и рекламные полеты.

В 2005 году Россия и Казахстан объявили о планах по созданию еще одной аэрокосмической системы под названием "Ишим" для вывода на околоземную орбиту малоразмерных спутников. МиГ-31И и трехступенчатая твердотопливная ракета, созданная Московским институтом теплотехники, подвешенная под фюзеляжем, должны были выводить спутник массой 160 кг на орбиту высотой 300 км.

Развернуть МиГ-31БМ © Юрий Смитюк/ТАСС МиГ-31БМ © Юрий Смитюк/ТАСС

Модернизированный МиГ-31БМ должен был получить новое вооружение, в том числе проверенные на МиГ-31М ракеты "воздух-воздух" большой и средней дальности К-37М и К-77М, а также новые ракеты 9М96 от зенитной системы С-400. Дальность действия модернизированной радиолокационной станции должна быть адекватна новым ракетам. Локатор мог сопровождать 24 цели и на восемь из них наводить ракеты. В кабине появились жидкокристаллические экраны. Самолет должен был получить новые электронные боевые системы.

С 2011 года на нижегородском заводе "Сокол" началась модернизация самолетов до версии МиГ-31БМ. В 2013 году первая пара заступила на боевое дежурство на аэродроме Мончегорск (Мурманская область). По данным открытых источников, сегодня в строю около 100 модернизированных МиГ-31БМ.

ТАСС/Минобороны России

На МиГ-31БМ установлена новая система управления вооружением и радиолокационные станции, позволяющие обнаруживать цели на дальности до 320 км и поражать их на расстоянии до 280 км. Самолет способен сопровождать до десяти и поражать шесть воздушных целей одновременно. Однако он уступает большинству современных истребителей в маневренности, но дальность действия радара и ракет в сочетании с возможностью обстрела нескольких целей одновременно позволяет ему избегать сближения с противником. Боевой радиус действия в зависимости от варианта нагрузки и скорости полета составляет от 700 до 1500 км.

Группа из четырех самолетов способна перекрыть воздушное пространство протяженностью по фронту до 1000 км — к примеру, от Москвы до Краснодара. МиГ-31 способен перехватывать любые цели в воздухе, сбивать крылатые ракеты во всем диапазоне их высот и скоростей и уничтожать спутники, работающие на низких космических орбитах.

Роман Азанов