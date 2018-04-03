Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия

Армия и ОПК
3 апреля, 8:00 UTC+3

ТАСС — об истории создания и уникальном потенциале, заложенном в российский истребитель-перехватчик, а также возможностях новейшей неуязвимой ракеты Х-47М2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Истребитель-перехватчик МиГ-31

Истребитель-перехватчик МиГ-31

© Минобороны РФ

В марте 2018 года мир узнал о наличии у России уникального гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал", предназначенного для уничтожения наземных и морских целей. Носителем был выбран сверхзвуковой всепогодный истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31, созданный РСК "МиГ" еще в Советском Союзе и принятый на вооружение в 1981 году. Foxhound (в переводе "Лисья гончая"), как называют его на Западе, — ветеран Воздушно-космических сил РФ, однако по своим скоростным и высотным характеристикам он уникален до сих пор.

Содержание материала

Неуязвимость "Кинжала"

Самолет, опередивший время

Он с легкостью может подняться на высоту до 25 км, разогнаться до 3000 км/ч, и дальше ракета, достигнув точки сброса за считаные минуты, начинает уже свое автономное движение. Ядерные и обычные боезаряды доставляются к цели на расстояние до 2 тыс. км. При этом нанести серьезный удар по противнику она может, не заходя в его зону, серьезно защищенную системой ПВО-ПРО. Благодаря таким высоким летно-техническим характеристикам МиГ-31, гиперзвуковая ракета с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекса "Кинжал" (ракета Х-47М2, как сообщается в некоторых открытых источниках) не имеет аналогов в мире.

Истребители-перехватчики МиГ-31

Истребители-перехватчики МиГ-31

© Минобороны РФ
Истребители-перехватчики МиГ-31
© Минобороны РФ

В 1977 году советский летчик-испытатель Александр Федотов поднялся на МиГ-31 в ближний космос — на высоту 37 650 метров. И до сих пор этот самолет перекрывает практически весь диапазон высот, доступных для современных летательных аппаратов. А два года назад на МиГ-31БМ был установлен новейший рекорд по длительности беспосадочного перелета — 7 часов 4 минуты (с двумя дозаправками в воздухе). Уникальные материалы (качество металла, из которого создан корпус) вместе с просчитанной конструкцией делают "Лисью гончую" самолетом-рекордсменом по многим показателям.

Неуязвимость "Кинжала"

На видео, показанном 1 марта президентом РФ, МиГ-31БМ доставил ракету в точку сброса, при этом она летела с гиперзвуковой скоростью (превышающей скорость звука в 10 раз) и осуществляла маневрирование на всех участках траектории полета. По мнению заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, основная первая особенность и сложность — нужно было достичь скоростей гиперзвуковых, то есть около 10 Махов. "Это позволяет довольно быстро подойти к объекту в отличие, скажем, от крылатых ракет, которые летят со средними крейсерскими скоростями около 850–900 км/ч, то есть первая особенность — это в первую очередь скорость", — говорит он.

Вторая особенность системы, считает Борисов, — с помощью аэродинамических рулей она может осуществлять маневры во время своего полета и обходить зоны противовоздушной или противоракетной обороны.

Противоракетный зонтик в этой ситуации становится дырявым. Именно возможность маневрирования в гиперзвуковом полете позволяет обеспечить неуязвимость этого изделия и гарантированное попадание в цель Юрий Борисов заместитель министра обороны РФ

По мнению главнокомандующего ВКС России генерал-полковника Сергея Суровикина, создание "Кинжала" стало важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем вооружения. Самолет-носитель доставляет аэробаллистическую ракету в район сброса за считаные минуты, затем маршевый двигатель разгоняет боеприпас до гиперзвуковой скорости за секунды. "На конечном участке траектории включается головка самонаведения, она обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток", — говорит главком. Полет к цели также занимает несколько секунд, что исключает перехват средствами ПВО. Эффективность "Кинжала" многократно подтверждена на государственных испытаниях.

МиГ-31, оснащенный ракетой "Кинжал"

МиГ-31, оснащенный ракетой "Кинжал"

© AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service
МиГ-31, оснащенный ракетой "Кинжал"
© AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service

С декабря 2017 года первое авиационное формирование в Южном военном округе (ЮВО), оснащенное комплексом "Кинжал", приступило к несению опытно-боевого дежурства, в ходе которого отрабатываются основы его боевого применения. "И это далеко не фантастика, — говорит Борисов. — Более того, это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат — потенциальные цели для этого оружия".

Минобороны РФ

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, размещение МиГ-31 с "Кинжалом" в ЮВО объясняется, по всей видимости, необходимостью "держать под контролем акваторию Черного моря", куда регулярно заходят американские и натовские корабли с крылатыми ракетами большой дальности "Томагавк" на борту, угрожая позициям наших стратегических ракетных комплексов в европейской части страны. "Для острастки им и предназначен "Кинжал". Непрошеные гости Черного моря должны об этом знать", — говорит эксперт. Кстати, с начала 2018 года, по сообщениям Минобороны РФ, экипажи авиакомплекса в ЮВО уже выполнили около 250 полетов днем и ночью в различных метеоусловиях.

Кроме того, недалеко от акватории Черного моря — Сирия, где у нас есть свои интересы, восточное побережье Средиземного моря, военные базы в Хмеймим и Тартусе. Не исключено, что "Кинжал" может пригодиться и в этом регионе, тем более что расстояние от Краснодарского края до Сирии не очень большое. МиГ-31 на полчаса полета Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

11 марта Минобороны РФ опубликовало новые кадры испытаний гиперзвуковой ракеты Х-47М2. На кадрах было видно, что на МиГ-31 исчезли точки подвески для ракеты класса "воздух-воздух" Р-33, входящей в стандартный состав вооружения истребителя. Специально под Х-47М2 был разработан новый узел подвески, что говорит о большой массе изделия. Как предполагают военные эксперты, в будущем истребитель может получить отдельную модификацию — например, МиГ-31К. Отметим, что изначально самолет являлся перехватчиком, а не носителем оружия класса "воздух-поверхность".

Думаю, в перспективе под "Кинжал" будут модернизированы и стратегические самолеты дальнего радиуса действия Ту-22М3. Они тоже сверхзвуковые, тоже могут принять на борт большой груз боеприпасов — 12 тонн, то есть и "Кинжал" тоже. Единственное — необходимо будет сделать конструктивные изменения на его корпусе Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

По данным из открытых источников, ракета "Кинжал" является дальним прототипом советской тактической ударной ракеты Х-15, принятой на вооружение в 1988 году. При этом внешний облик ракеты имеет сходство с аэробаллистической ракетой 9М723-1 (обозначение США — SS-26) оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Скорость полета у нее до 1800 м/с, дальность действия до 400 км. Скорее всего, первая ступень "Кинжала" создана на основе "Искандера". В показанных видео носовая часть ракеты была заретуширована.

Военнослужащие во время развертывания и загрузки "квазибаллистических" ракет оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М"

Загрузка аэробаллистической ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"

© Юрий Смитюк/ТАСС
Загрузка аэробаллистической ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
© Юрий Смитюк/ТАСС

В свою очередь, гиперзвуковая ракета с термоядерной боевой частью Х-15 считалась советским ответом на американскую ракету SRAM, которая поступила на вооружение ВВС США в 1972 году. Х-15 была предназначена для оснащения стратегических и дальних бомбардировщиков Ту-22М, Ту-95МС, Ту-160. Однако до распада Советского Союза в строевых частях ракету успели освоить только несколько полков дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Массовому производству помешали как экономические проблемы, так и не удовлетворявшая требованиям военных дальность, которая не позволяла уверенно действовать за пределами зоны ПВО противника. После пуска с бомбардировщика Х-15 набирала высоту более 40 км и затем по траектории, близкой к баллистической, пикировала на цель, развивая скорость до 5 Махов.

С вооружения Х-15 начали постепенно снимать в начале 2000-х годов ввиду прекращения серийного производства и окончания гарантийного срока хранения компонентов твердого топлива. Известно, что на ее базе были разработаны версии с обычными боевыми частями — противорадиолокационная Х-15П и противокорабельная Х-15С. Носителями последней могли быть в том числе и истребители Су-27, однако данных о принятии ее на вооружение нет.

Несмотря на такое конструктивное сходство, летно-технические характеристики "Кинжала" на порядок превосходят 9М723-1 и Х-15.

Самолет, опередивший время

Модернизация МиГ-31 происходила параллельно с разработкой гиперзвуковой ракеты для комплекса "Кинжал".

В качестве носителя был выбран сверхзвуковой МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия Дмитрий Рогозин вице-премьер РФ

С "Кинжалом" перехватчик МиГ-31 получил для себя новую роль — ударного самолета. Кстати, такое же развитие прошел и его предшественник — МиГ-25. Он мог поражать наземные цели с помощью свободно падающих бомб.

МиГ-25

МиГ-25

© Николй Акимов и Валентин Кузьмин/ТАСС
МиГ-25
© Николй Акимов и Валентин Кузьмин/ТАСС

Первый советский боевой самолет четвертого поколения МиГ-31 разрабатывался в 1970-х годах коллективом отдельного конструкторского бюро завода 155 (ныне — РСК "МиГ") под руководством главного конструктора Глеба Лозино-Лозинского.

Первоначально авиация ПВО СССР хотела, чтобы новый истребитель был быстрее, чем МиГ-25. В то время он был самым быстрым истребителем в мире, его максимальная скорость составляла 3000 км/ч. В новый проект закладывалась уже скорость 3700–4000 км/ч. Для него был заказан двухконтурный Д-30Ф6 с максимальной тягой 152,0 кН, который создавался на базе гражданского Д-30, применявшегося на Ту-134. Сохраняя общую компоновку, технологию производства и размеры МиГ-25, новый проект получил экипаж из двух человек. Жесткость крыльев и воздухозаборников была увеличена для обеспечения полета на сверхзвуковых скоростях вблизи земли. По сравнению с МиГ-25 у МиГ-31 уменьшилась доля стали, зато возросла доля титана и современных алюминиевых сплавов. Так появился самый тяжелый и самый быстрый истребитель-перехватчик в мире.

Первый полет МиГ-31 состоялся 16 сентября 1975 года, опытный образец поднял в воздух шеф-пилот завода имени Микояна Александр Федотов.

Смотрите также

МиГ превосходства: летчик-испытатель Михаил Беляев о секретах мастерства

Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"

Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке

В 1978 году на полигоне испытательного центра в Ахтубинске был проведен эксперимент по одновременному сопровождению десяти воздушных целей с помощью РЛС "Заслон". Цели шли фронтом шириной 150 км. Истребитель находился на высоте 5000 м. Пять мишеней находились ниже перехватчика, на высотах от 1400 до 2600 м, а еще пять — выше (от 8400 до 9600 м). Тогда впервые четыре воздушные цели были одновременно уничтожены четырьмя ракетами. Примечательно, что спустя несколько месяцев американцы сообщили, что их спутник-разведчик зафиксировал поражение воздушной цели, летевшей на высоте 60 м, ракетой "воздух-воздух", запущенной с дистанции 200 км, с борта "модифицированного МиГ-25", летевшего на высоте 6000 м.

Мировой общественности МиГ-31 был впервые показан на авиасалоне в Ле-Бурже в 1991 году. Производился в 1975–1994 годах на авиазаводе "Сокол" в Горьком (ныне Нижний Новгород), всего было построено более 500 единиц.

МиГ-31 был специально разработан для отражения групповых атак небольших крылатых ракет, идущих на малой высоте. В течение всех лет, пока этот самолет находится на службе, он проходил модернизации. Стоит отметить, что интерес к нему увеличивался каждый раз после военных операций США и НАТО, особенно после бомбардировки Ирака, Югославии и Афганистана.

Был нереализованный проект с комплексом перехвата — МиГ-31М. В 1993 году он стал первым истребителем в мире, сбившим (ракетой К-37) воздушную цель на дальности 200–228 км.

МиГ-31М

МиГ-31М

© Олег Булдаков/ТАСС
МиГ-31М
© Олег Булдаков/ТАСС

Еще одной версией 1980-х годов, не принятой на вооружение из-за развала СССР, был МиГ-31Д. Он был элементом русской противоспутниковой системы 30П6 "Контакт". Истребитель должен был иметь трехступенчатую ракету, разработанную Московским институтом теплотехники (там же проектировались стратегические ракеты "Тополь-М" и "Булава"). В отличие от стандартного МиГ-31, "истребитель спутников" не имел ненужного радара и не имел пушки. Двигатели были модернизованы с целью увеличения тяги на большой высоте. Испытания проходили на полигоне войск ПВО Сары-Шаган в Казахстане, где испытывали системы противоракетной обороны. В 1991 году программа была прекращена.

В 2001 году был представлен проект МиГ-31С для запуска небольших коммерческих спутников. Ракета-носитель "Микрон" могла вывести спутник массой 100 кг на орбиту высотой 200 км. Ракета должна была запускаться на скорости 2,3 Маха на высоте 20–25 км. Другой планируемой нагрузкой для МиГ-31С мог стать трехместный ракетоплан для суборбитальных полетов. С его помощью предполагали проводить подготовку космонавтов, а также выполнять туристические и рекламные полеты.

В 2005 году Россия и Казахстан объявили о планах по созданию еще одной аэрокосмической системы под названием "Ишим" для вывода на околоземную орбиту малоразмерных спутников. МиГ-31И и трехступенчатая твердотопливная ракета, созданная Московским институтом теплотехники, подвешенная под фюзеляжем, должны были выводить спутник массой 160 кг на орбиту высотой 300 км.

МиГ-31БМ

МиГ-31БМ

© Юрий Смитюк/ТАСС
МиГ-31БМ
© Юрий Смитюк/ТАСС

Модернизированный МиГ-31БМ должен был получить новое вооружение, в том числе проверенные на МиГ-31М ракеты "воздух-воздух" большой и средней дальности К-37М и К-77М, а также новые ракеты 9М96 от зенитной системы С-400. Дальность действия модернизированной радиолокационной станции должна быть адекватна новым ракетам. Локатор мог сопровождать 24 цели и на восемь из них наводить ракеты. В кабине появились жидкокристаллические экраны. Самолет должен был получить новые электронные боевые системы.

С 2011 года на нижегородском заводе "Сокол" началась модернизация самолетов до версии МиГ-31БМ. В 2013 году первая пара заступила на боевое дежурство на аэродроме Мончегорск (Мурманская область). По данным открытых источников, сегодня в строю около 100 модернизированных МиГ-31БМ.

ТАСС/Минобороны России

На МиГ-31БМ установлена новая система управления вооружением и радиолокационные станции, позволяющие обнаруживать цели на дальности до 320 км и поражать их на расстоянии до 280 км. Самолет способен сопровождать до десяти и поражать шесть воздушных целей одновременно. Однако он уступает большинству современных истребителей в маневренности, но дальность действия радара и ракет в сочетании с возможностью обстрела нескольких целей одновременно позволяет ему избегать сближения с противником. Боевой радиус действия в зависимости от варианта нагрузки и скорости полета составляет от 700 до 1500 км.

Группа из четырех самолетов способна перекрыть воздушное пространство протяженностью по фронту до 1000 км — к примеру, от Москвы до Краснодара. МиГ-31 способен перехватывать любые цели в воздухе, сбивать крылатые ракеты во всем диапазоне их высот и скоростей и уничтожать спутники, работающие на низких космических орбитах.

Роман Азанов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новая техника ВС РФ
Персоны
Борисов, Юрий Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины
2
Организаторы теракта в метро Петербурга были незнакомы и общались в мессенджере
3
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
4
В нутре военного кита: как прыгают с парашютом десантники
5
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
6
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
7
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости