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Создатель "Ясеней" успешно испытал образец воздухонезависимой установки для малых подлодок

Армия и ОПК
2 апреля, 18:01 UTC+3 МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Также сообщается, что "определена кооперация предприятий, совместно с которыми будет создан опытный образец установки"

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Конструкторское бюро "Малахит" испытало образец воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) для малых подводных лодок. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в конструкторском бюро.

"Макетный образец ВНЭУ с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан, определена кооперация предприятий, совместно с которыми будет создан опытный образец установки", - сообщили в "Малахите".

Ранее гендиректор предприятия Владимир Дорофеев рассказывал в интервью ТАСС, что "Малахит" ведет разработки по созданию такой установки для неатомных субмарин водоизмещением до 1 тыс. т.

Разработки "Малахита"

В бюро отметили, что развивают тематику неатомных подводных лодок.

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"На экспорт предлагаются сверхмалые и малые подводные лодки нового проекта "Пиранья-Т". Эти корабли водоизмещением от 250 до 1 тыс. т могут быть оснащены воздухонезависимой энергоустановкой, предназначены для действий в прибрежных водах и в районах с малыми глубинами", - напомнили на предприятии.

Кроме того, КБ работает над созданием автономных глубоководных аппаратов, предназначенных для исследований, технических работ с помощью манипуляторов, доставки на грунт или подъема на поверхность различных предметов, видеосъемки на дне. В составе Военно-морского флота действуют сейчас два аппарата - "Русь" и "Консул", которые неоднократно успешно погружались на предельную глубину - 6 тыс. м.

Как сообщалось ранее, свою воздухонезависимую энергетическую установку для неатомных подводных лодок создают и в конструкторском бюро "Рубин". В ВМФ России заявляли, что ожидают получить готовую ВНЭУ от "Рубина" в 2021-2022 годах.

"Малахит" на протяжении уже нескольких десятилетий специализируется на атомных подводных лодках. К разработкам бюро относятся, в частности, первые отечественные атомные субмарины проекта 627(А) "Кит" и строящиеся сейчас многоцелевые подлодки проекта 885(М) "Ясень".

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