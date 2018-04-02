Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ходе учений силы Северного флота отработали более 50 боевых упражнений

Армия и ОПК
2 апреля, 18:15 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 2, апреля. /ТАСС

Ряд задач корабли и подводные лодки выполнили во взаимодействии друг с другом, а также с самолетами и вертолетами палубной и противолодочной авиации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Экипажи кораблей Северного флота в Баренцевом море отработали за неделю в рамках масштабных учений более 50 боевых упражнений с применением артиллерийского, ракетного и минно-торпедного оружия. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"Одновременно в Баренцевом море выполняли учебно-боевые задачи ракетный крейсер "Маршал Устинов", большие противолодочные корабли "Вице-адмирал Кулаков" и "Североморск", минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков "Котельнич", "Ядрин" и "Коломна", а также многоцелевые и стратегические атомные подводные лодки", - сказали на флоте.

Несколько дней экипажи кораблей и подводных лодок отрабатывали комплекс мероприятий, связанных с совершенствованием военно-морской подготовки, отработкой тактики применения сил по предназначению, а также с проверкой и испытанием модернизированных систем вооружения.

Ряд задач корабли и подводные лодки выполнили во взаимодействии друг с другом, а также с самолетами и вертолетами палубной и противолодочной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота. В частности, корабельная поисково-ударная группа в составе больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" отработала слежение за подводной лодкой условного противника, роль которой выполнял один из подводных крейсеров Северного флота.

Противовоздушную оборону с тремя палубными истребителями МиГ-29К отработал экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов". Моряки отработали условное поражение воздушных целей зенитным ракетным комплексом "Форт", а также провели стрельбы из артиллерийского комплекса АК-130 по морским, береговым и воздушным целям. После успешного выполнения задач в море "Маршал Устинов" вернулся в Североморск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Мурманская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
2
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
3
Около 1,7 тыс. человек пришли на митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга
4
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
7
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости