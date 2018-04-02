Учебный корабль "Перекоп" вышел в Эгейское море через черноморские проливы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Учебный корабль "Перекоп" с курсантами Морского корпуса Петра Великого на борту преодолел в рамках похода из Севастополя во Владивосток проливы Босфор и Дарданеллы и продолжает свой путь в Эгейском море. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

О передвижениях "Перекопа" доложил командир похода и руководитель практики курсантов начальник Военно-морского Института ВУНЦ ВМФ контр-адмирал Владимир Соколов. "Курсанты Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) приняли участи во внутрикорабельных учениях по прохождению узкости, которые всегда проводятся при прохождении любым военным кораблем тех или иных проливов. Также курсанты штурманских специальностей смогли на практике усвоить алгоритм навигационного обеспечения плавания корабля в районах интенсивного судоходства, к которым относятся пролив Босфор, Мраморное море и пролив Дарданеллы", - сказал он.

Дальний морской поход учебного корабля "Перекоп" вокруг Евразии, начавшийся 1 марта из Кронштадта, проходит в рамках проведения морской практики в общей сложности более 500 курсантов военно-морских вузов. "Перекоп" побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути, за более чем полугодовое плавание преодолеет почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. км). В программе похода - восемь деловых заходов в иностранные и российские порты, участие в многонациональных учениях, которые пройдут в Тихом океане.

Учебный корабль "Перекоп" проекта 887 построен в 1967 году на Щецинской судоверфи в Польше. Оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение.