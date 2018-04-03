В Северной и Южной Осетии начались военные учения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Начались командно-штабные учения соединений, дислоцированных в Республике Южная Осетия и в Республике Северная Осетия, сообщил во вторник глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В ходе учения соединения 58 общевойсковой армии отработают порядок действий при объявлении тревоги, совершат марш в районы формирования колонн и сосредоточения", - отметил Астафьев.

Учения пройдут на общевойсковых полигонах "Тарское" в Северной Осетии и "Дзарцеми" в Южной Осетии.