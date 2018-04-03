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В Северной и Южной Осетии начались военные учения

Армия и ОПК
3 апреля, 3:28 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, апреля. /ТАСС

Военнослужащие "отработают порядок действий при объявлении тревоги, совершат марш в районы формирования колонн и сосредоточения"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Начались командно-штабные учения соединений, дислоцированных в Республике Южная Осетия и в Республике Северная Осетия, сообщил во вторник глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В ходе учения соединения 58 общевойсковой армии отработают порядок действий при объявлении тревоги, совершат марш в районы формирования колонн и сосредоточения", - отметил Астафьев.

Учения пройдут на общевойсковых полигонах "Тарское" в Северной Осетии и "Дзарцеми" в Южной Осетии.

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