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Артиллеристы ВВО уничтожили условного противника по координатам с беспилотников

Армия и ОПК
3 апреля, 3:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В учениях задействовали более 700 военнослужащих

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Амурской области уничтожили условного противника по координатам, которые передали беспилотные летательные аппараты Орлан-10. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"На полигоне Трехречье в Амурской области состоялись учения с артиллерийскими подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа. Особенностями учений явилась работа в ночных условиях во взаимодействии с беспилотным летательным аппаратом Орлан-10 <...> В учениях были задействованы около 150 единиц артиллерийского вооружения и спецтехники, а также более 700 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Артиллеристы заранее вышли на огневые позиции и приготовились вести стрельбу. Как только условный противник достиг рубежа, они произвели артиллерийский удар. Корректировку стрельбы и оценку попаданий производил Орлан-10 при помощи специальной аппаратуры ночного видения. Для нанесения артудара использовались САУ большой мощности 2С7м "Малка", 2С5 "Гиацинт", а также реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Дистанция работы артиллерии составила от 30 до 20 км, мишени обозначали тепловыми ловушками.

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