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Военнослужащие ЦВО победили во всеармейском конкурсе по ски-альпинизму "Саянский марш"

Армия и ОПК
3 апреля, 6:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В ходе соревнований команды в сложных метеорологических условиях выполнили 11 специальных задач

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Команда Центрального военного округа (ЦВО) победила во всеармейском конкурсе полевой выучки подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной и высокогорной местности "Саянский марш - 2018", который завершился в Центре военно-спортивной подготовки "Ергаки" в Красноярском крае. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе округа.

"В ходе двухдневного марша по территории природного парка "Ергаки" в горах Западный Саян, на участках естественного пересеченного рельефа военнослужащие горных подразделений преодолели маршрут более 50 км и набором высоты до 4 тыс. м со штатным оружием в полной экипировке. По итогам двух дней конкурса победу одержала сборная команда Центрального военного округа с общим временем 8 часов 41 минута, второе место заняла команда Воздушно-десантных войск с результатом 10 часов 54 минуты, третьими стали курсанты Военного института физической культуры, преодолев данную дистанцию за 11 часов", - сказали в пресс-службе.

В рамках конкурса команды в сложных метеорологических условиях выполнили 11 специальных задач, например, "Поиск пострадавшего в лавине", "Спуск на лыжах по склону в связках" и "Ориентирование".

"Также вне зачета в соревнованиях принимала участие женская сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации по ски-альпинизму, которая преодолела данный маршрут со всеми требованиями и условиями конкурса за 15 часов 12 минут, создав большую конкуренцию мужским командам-участникам", - добавили в пресс-службе.

Всеармейский конкурс полевой выучки подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной и высокогорной местности "Саянский марш-2018", впервые проводился в рамках Армейских международных игр.

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