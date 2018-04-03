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Источник: Китай получил первый полк С-400 без вспомогательного оборудования

Армия и ОПК
3 апреля, 9:04 UTC+3 МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Сообщается, что недостающее оборудование передадут заказчику летом

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Первый полковой комплект зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", за исключением вспомогательного оборудования, доставлен двумя морскими транспортами в Китай. Недостающее оборудование, пострадавшее ранее при транспортировке на третьем судне, будет передано заказчику летом, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

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"В установленные контрактом сроки первый полковой комплект С-400 двумя судами доставлен из порта Усть-Луга Ленинградской области в Китай. Он включает командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, энергетическое оборудование и другое имущество. В его составе отсутствует оборудование, находившееся на борту третьего судна", - сказал собеседник агентства.

"Работа продолжается, отправка заказчику недостающего имущества ориентировочно будет выполнена летом", - уточнил источник.

Как сообщили в январе в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, третье судно после шторма в проливе в Ла-Манш вернулось в порт отправки для проведения дефектации поврежденного вспомогательного оборудования и оценки ущерба по данному страховому случаю.

В ФСВТС не стали комментировать предоставленную источником информацию.

Контракт с Китаем

О подписании РФ контракта с Китаем на поставку С-400 стало известно в ноябре 2014 года, в ноябре 2015 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение контракта. КНР стала первым зарубежным заказчиком этих систем ПВО. В июне 2016 года гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что китайская армия получит системы не ранее 2018 года.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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