Система питания по отпечаткам пальцев позволила сэкономить в ЦВО более 170 млн рублей

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Электронная система контроля питания за 2,5 года позволила сэкономить в воинских частях Центрального военного округа (ЦВО) более 170 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"С начала эксплуатации электронной системы контроля управления доступом и заказом питания, то есть за 2,5 года, сэкономлено свыше 173 млн рублей бюджетных средств. В настоящее время все столовые на Урале, в Сибири и Поволжье оснащены данной системой", - сказали там.

По данным пресс-службы, автоматизированная система питания позволяет обеспечить строгий ежедневный учет на каждый прием пищи и оптимизировать расход продуктов. "Установленное в столовых оборудование работает с использованием отпечатков пальцев. Терминал считывает биометрические данные, идентифицирует военнослужащего и норму его довольствия. Каждый выбирает себе меню на неделю вперед, это позволяет не готовить лишние блюда и экономить на продуктах", - пояснили в пресс-службе.

"А если военнослужащий уезжает в командировку, то поварам автоматически поступает информация, что количество порций сократилось", - пояснили ТАСС в округе.

Как ранее сообщал ТАСС, система контроля питания начала внедряться в столовые воинских частей по всей стране с осени 2015 года.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В его состав структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.