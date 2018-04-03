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Шойгу призвал международные гуманитарные организации активнее действовать в Сирии

Армия и ОПК
3 апреля, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Министр обороны РФ при этом отметил, что Международный комитет Красного Креста "делает многое в Сирии"

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером призвал международные гуманитарные организации к более активным действиям по оказанию помощи в Сирии.

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"Думаю, что сегодня мы сможем обменяться нашими впечатлениями, нашими предложениями по оказанию помощи в разных зонах. Но в основном, естественно, речь пойдет о Сирии", - сказал Шойгу, открывая встречу, которая проходит в преддверии VII Московской конференции по международной безопасности.

Министр отметил, что МККК делает многое в Сирии. "Мы во всех ваших делах помогаем вам. Стараемся быть вместе с вами. Но, на наш взгляд, настал тот этап, когда нужны более активные действия всех международных гуманитарных организаций - и ООН, и комиссариата по дежам беженцев, и комиссариата по гуманитарным вопросам, Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО, ЮНМАС [всемирная организация по гуманитарному разминированию] и так далее", - сказал он.

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"Я надеюсь, все это мы сможем обсудить сегодня и, безусловно, будем ждать вашего выстпуления завтра в рамках конференции, где будет большое количество заинтересованных гостей, которые готовы обсудить дальнейшие шаги по нормализации обстановки в Сирии и, конечно, в первую очередь вопросы по борьбе с международным терроризмом, но, что немаловажно, это, конечно, и оказание помощи мирному населению, которое сегодня в этой помощи крайне нуждается", - подчеркнул глава Минобороны.

VII Московской конференции по международной безопасности пройдет 4-5 апреля.

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