На Черноморском флоте начались учения морской авиации

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Летные тактические учения морской авиации с бомбометанием и стрельбой начались во вторник на Черноморском флоте. Об этом журналистам рассказал представитель флота капитан третьего ранга Алексей Рулев.

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"В ходе учений экипажи боевых самолетов выполнят бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбу неуправляемым ракетным оружием по береговым целям", - сказал он.

В маневрах участвуют авиационные эскадрильи отдельного морского штурмового авиационного полка и смешанного авиационного полка Морской авиации Черноморского флота. Параллельно с ударной авиацией на полигонах боевой подготовки экипажи вертолетов отработают поиск и слежение за подводными лодками, авиационную поддержку береговых войск, доставку и высадку тактического десанта.

В учениях задействовали более 20 самолетов и вертолетов Морской авиации Черноморского флота: многофункциональные истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-24М, самолеты Бе-12, Ан-26, вертолеты Ми-8 и Ка-27.