Шойгу отметил значение Московской конференции для обсуждения борьбы с терроризмом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Московская конференция по международной безопасности стала важной площадкой для обсуждения как вопросов борьбы с терроризмом, так и для постконфликтного урегулирования, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Индии Нирмалой Ситараман.

Он назвал приезд в Москву Ситараман очередной возможностью обсудить вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Шойгу напомнил, что в прошлом году Россия и Индия отметили 70-летие дипломатических отношений, отметив, что за эти годы сделано многое. Российский министр выразил надежду, что переговоры и работа индийской делегации на конференции позволят укрепить двустороннее сотрудничество.

"Наша конференция стала важной площадкой для обсуждения вопросов безопасности - как наиболее сложных, в части борьбы с терроризмом в регионах, так и перспектив восстановления после освобождения от террористов", - сказал Шойгу.

В свою очередь министр обороны Индии поблагодарила за приглашение на конференцию. "Это важный форум для обсуждения важных международных вопросов, которые угрожают миру, в том числе борьба с терроризмом", - сказала Ситхарман.

По ее мнению, это очень своевременная конференция. "Я думаю, что эта конференция уже стала важной платформой для глобальных наблюдателей", - подчеркнула глава ведомства.

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля.