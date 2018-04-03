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Шойгу отметил значение Московской конференции для обсуждения борьбы с терроризмом

Армия и ОПК
3 апреля, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Конференция пройдет 4-5 апреля

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Московская конференция по международной безопасности стала важной площадкой для обсуждения как вопросов борьбы с терроризмом, так и для постконфликтного урегулирования, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Индии Нирмалой Ситараман.

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Он назвал приезд в Москву Ситараман очередной возможностью обсудить вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Шойгу напомнил, что в прошлом году Россия и Индия отметили 70-летие дипломатических отношений, отметив, что за эти годы сделано многое. Российский министр выразил надежду, что переговоры и работа индийской делегации на конференции позволят укрепить двустороннее сотрудничество.

"Наша конференция стала важной площадкой для обсуждения вопросов безопасности - как наиболее сложных, в части борьбы с терроризмом в регионах, так и перспектив восстановления после освобождения от террористов", - сказал Шойгу.

В свою очередь министр обороны Индии поблагодарила за приглашение на конференцию. "Это важный форум для обсуждения важных международных вопросов, которые угрожают миру, в том числе борьба с терроризмом", - сказала Ситхарман.

По ее мнению, это очень своевременная конференция. "Я думаю, что эта конференция уже стала важной платформой для глобальных наблюдателей", - подчеркнула глава ведомства.

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля.

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