Шойгу отметил роль Ирана в совместной работе по освобождению Сирии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил вклад Ирана в работу по урегулированию конфликта в Сирии, что позволило освободить основную часть этой страны от террористов.

"Благодарен, что вы приняли наше приглашение посетить Москву и принять участие в конференции по международной безопасности. Тем более что основная тема на этой конференции касается наших стран. И, безусловно, нашей совместной работы в Сирии. Работы, которая принесла ощутимый результат, позволила освободить большую часть Сирии, основную часть Сирии от международного терроризма", - сказал Шойгу на встрече с министром обороны Ирана бригадным генералом Амиром Хатами в преддверии VII Московской конференции по международной безопасности.

По словам министра обороны, двум главам военных ведомств есть что обсудить в сфере военного и военно-технического сотрудничества. "Но, безусловно, главная, основная тема - по укреплению безопасности в этом регионе и перехода к периоду восстановления жизни в Сирии и возвращение беженцев в свои дома", - отметил Шойгу.

"Тем более что это один из вопросов, который будет обсуждаться завтра в Анкаре на встрече лидеров наших стран", - подчеркнул российский министр.

В среду президент РФ Владимир Путин примет участие во второй трехсторонней встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. На ней российский президент обсудит с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани выполнение договоренностей, достигнутых по итогам первого трехстороннего саммита в Сочи 22 ноября 2017 года.

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля.