В Госдуме заявили, что число уклонистов от армии в РФ составляет около 164 тыс. человек

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Число граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу в РФ, в настоящее время составляет около 164 тыс. человек. Об этом заявил во вторник первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

"К сожалению, число граждан, которым невозможно вручить повестки и, соответственно, призвать на военную службу, колеблется около 164 тыс. человек", - сказал парламентарий на пленарном заседании, где обсуждается законопроект, который обязывает не получивших повестки призывников самостоятельно являться за ними в военкомат.

Инфографика Призыв в Вооруженные силы РФ Набор в ВС РФ проходит дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает не получивших повесток призывников самостоятельно являться за ними в военкомат. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Андреем Красовым.

"Если указанный в повестке срок явки истекает или указанные повестки вручены в период, когда призыв на военную службу не осуществляется, такие граждане, а также граждане, которым указанные повестки не были вручены в период окончившегося призыва, обязаны лично явиться в военный комиссариат для получения повестки не позднее дня начала очередного призыва", - говорится в пояснительной записке. Неявка в военкомат или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от военной службы.

Законопроект в целом вводит новые правила получения повесток. "Сохранив прежний способ оповещения граждан - вручение повесток под расписку работниками военкомата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами организаций, - предлагается направлять повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в документах воинского учета", - сказал на пленарном заседании Красов.

"То есть для оповещения граждан о призыве военкоматы будут сочетать оба метода", - пояснил он. Повестки, направленные гражданам по почте, будут считаться полученными под расписку в день доставки таких писем этим гражданам.

Парламентарий обратил внимание, что подобный механизм уже используется для получения россиянами налоговых уведомлений или судебных извещений. "Там уже давно в качестве оповещения граждан используют заказные письма", - напомнил он.

В случае, если молодые люди получили повестки после указанных в них дат явки на призывные мероприятия, то они обязаны в течение трех рабочих дней самостоятельно явиться в соответствующий военный комиссариат для получения новой повестки.

Возбуждение дела

Помимо этого, согласно законопроекту, полицейские не будут искать уклонистов от армии без возбуждения уголовного или административного дела. Разработчики напоминают, что в соответствии со статьей 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на территории страны, имеет право свободно передвигаться, выбирать место жительства, свободно выезжать за пределы России.

"В связи с этим предусмотренная обязанность органов внутренних дел по обеспечению прибытия граждан, подлежащих призыву на военную службу, сводится, по своей сути, к установлению их местонахождения и принудительному препровождению к месту проведения мероприятий, связанных с призывом, что фактически является розыском и доставлением", - констатируют авторы проекта.

При этом полномочиями полиции предусмотрено только задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, находящихся в розыске, или в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях. "В этой связи функции органов внутренних дел по производству таких процессуальных действий, как розыск и доставление, вне рамок возбужденного уголовного дела либо дела об административном правонарушении не корреспондирует нормам уголовно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях", - отмечал Красов.