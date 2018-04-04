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Борьба с терроризмом станет одной из главных тем конференции по безопасности в Москве

Армия и ОПК
4 апреля, 0:10 UTC+3 МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Форум проходит на фоне очередного обострения отношений России и Запада

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Делегации 95 стран, в том числе 30 министров обороны, 15 начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны, а также 68 ведущих зарубежных экспертов примут участие в VII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 4 - 5 апреля в Москве под эгидой Минобороны России. Одной из основных ее тем, как сообщил ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, станет противодействие терроризму в Сирии.

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"Российская сторона поделится опытом борьбы с ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) и прогнозами развития ситуации на Ближнем Востоке, в том числе по постконфликтному восстановлению. Также для обсуждения предложены вопросы, связанные с европейской безопасностью, обстановкой в Азии, Африке и Латинской Америке. Специальная сессия будет посвящена феномену мягкой силы как инструменту решения военно-политических задач", - сказал министр в понедельник на селекторном совещании в военном ведомстве.

Форум проходит на фоне очередного обострения отношений России и Запада. Хотя Минобороны разослало приглашения на него всем странам НАТО, ни одно из государств этого блока, по данным материалов форума, не будет участвовать в нем.

Страны НАТО перестали посещать конференцию в Москве в 2014 году. При этом на первом форуме в 2012 году присутствовал помощник министра обороны США Мадлен Кридон (темой тогда стала ПРО Соединенных Штатов). В 2013 году Пентагон на конференции представляла заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас. На форуме были также представлены все страны НАТО.

Основные дискуссии

Первый день конференции откроет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который огласит приветствие президента России Владимира Путина. Далее запланированы выступления министра обороны РФ, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, директора ФСБ РФ Александра Бортникова, а также начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Традиционно главные заявления по темам международной военной повестки ожидаются от министра обороны РФ и начальника Генштаба.

Далее запланированы выступления министров обороны иностранных государств, в том числе Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Китая, Ирана, Ирака, Сирии и других.

Во второй день форума основными спикерами станут министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Росгвардии Виктор Золотов и замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

И в первый, и во второй день конференции запланирован ряд пленарных заседаний. В частности, будет обсуждаться операция ВКС России в Сирии и ситуация на Корейском полуострове.

Итоги форума подведет замминистра обороны РФ генерал- полковник Александр Фомин.

Военно-техническое сотрудничество

Компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" планирует использовать конференцию как площадку для переговоров. В частности, по данным компании, запланировано более 25 встреч с иностранными делегациями.

В "Рособоронэкспорте" считают, что отдача от переговоров должна быть очень хорошей. "Здесь мы узнаем из первых рук, что нужно иностранным заказчикам, какие формы взаимодействия им удобнее использовать и самое главное - каким они хотят видеть будущее своих вооруженных сил и совместную работу по обеспечению международной безопасности. Здесь же и находим наилучшие пути достижения этих целей", - сказал ранее его глава Александр Михеев.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Шойгу, Сергей Кужугетович Золотов, Виктор Васильевич Патрушев, Николай Платонович
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