Военнослужащие ВВО на Сахалине подняты по учебной тревоге

ТАСС, 4 апреля. Воинские части Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине подняты по учебной тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщает в среду пресс-служба ВВО.

"Воинские части Восточного военного округа на острове Сахалин подняты по учебной тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Военнослужащие соединений и воинских частей отработают задачи по оперативному выходу в указанные районы, в том числе с совершением маршей на штатной технике. <...> В завершение мероприятий контрольной проверки пройдут тактические учения с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.

Во время проверки оценят несение боевого дежурства и оперативная подготовка, состояние вооружения и военной техники и материально-техническое обеспечение в условиях отрыва от пунктов постоянной дислокации. Особое внимание уделят развертыванию командных пунктов, организации взаимодействия между подразделениями при выполнении поставленных задач. Проверяемые подразделения сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке.

Подразделения, которые претендуют на получение почетного наименования "Ударное", проверят в первую очередь.