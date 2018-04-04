Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава "Рособоронэкспорта": РФ делает все возможное, чтобы ускорить поставки С-400 Турции

Армия и ОПК
4 апреля, 9:45 UTC+3 МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В среду руководитель Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил о переносе начала поставок республике комплексов на более ранний срок

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российская сторона прилагает все усилия, чтобы ускорить поставки комплексов С-400 в Турцию, сообщил в среду журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

СПЕЦПРОЕКТ

Триумф “Ворчуна”

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Согласовываем графики производства. Делаем все возможное, чтобы исполнить просьбу турецкой стороны", - сказал он.

В среду руководитель Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил о переносе начала поставок республике С-400 на более ранний срок, чем первоначально планировалось, - июль 2019 года.

По итогам переговоров 3 апреля с главой Турции Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин прокомментировал решение ускорить поставки этих систем в Турцию, сказав, что это было сделано "по просьбе турецких партнеров и друзей". Кроме того, по словам российского лидера, военно- политических ограничений для совместного с Турцией производства зенитных ракетных систем С-400 или передачи соответствующих технологий у российской стороны нет, этот вопрос носит коммерческий характер.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку систем С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Она способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высоте от нескольких метров до нескольких десятков километров. Как сообщалось ранее, ее первым заказчиком стал Китай, после чего было подписано межправительственное соглашение о намерении купить эти системы с Индией. В 2017 году контракт на поставку этих систем был заключен с Турцией, в конце прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов объявил, что готовится соответствующее соглашение с Саудовской Аравией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Михеев, Александр Александрович
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
2
В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля
3
Захарченко утверждает, что из изъятых у него 9 млрд руб. ему принадлежат только 93 тыс.
4
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам
7
Источник: украинские пограничники вывезли капитана судна "Норд" в неизвестном направлении
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости