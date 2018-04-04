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Военные РФ за несколько месяцев сбили в Сирии 17 БПЛА, способных летать на 100 км

Армия и ОПК
4 апреля, 10:19 дата обновления: 4 апреля, 11:00 UTC+3

Террористы применяют в Сирии беспилотники, которые несут оружие

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российские военные за последние несколько месяцев уничтожили в Сирии 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способных летать на дальность 100 км и нести оружие. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, беспилотники, применяемые боевиками в Сирии, несут оружие и могут действовать на расстоянии 100 км. "В течение последних месяцев мы уничтожили 17 таких аппаратов", - сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.

Министр добавил, что создание таких аппаратов невозможно без технического содействия развитых стран. "Появление таких средств в густонаселенных районах может иметь катастрофические последствия как для населения, так и для объектов критической инфраструктуры", - сказал министр.

Глава Минобороны также назвал недопустимым попадание оружия массового поражения и отравляющих веществ в руки террористов.

Министр отметил, что сейчас члены бандформирований из Сирии и Ираке перебираются в другие регионы, растет напряженность в Африке, Европе.

"Террористы не должны получить доступ к оружию массового поражения и отравляющим веществам", - сказал он.

Шойгу добавил, что боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" уже используют беспилотники, из-за чего ни одна страна не может себя чувствовать в безопасности.

Министр отметил, что сейчас члены бандформирований из Сирии и Ираке перебираются в другие регионы, растет напряженность в Африке, Европе, также джихадисты возвращаются в Азию. "Растет трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистского и сепаратистского движения по всему миру. В большинстве регионов планеты, в том числе в Юго-Восточной Азии создаются террористические ячейки", - отметил министр.

Коалиция США в Сирии "не справилась"

Международная коалиция, возглавляемой США, не справилась с террористами в Сирии, ее действия только расшатали ситуацию в регионе, сказал Шойгу.

"Зримых результатов достигнуто не было. При этом территории, подконтрольные ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС) в Ираке и Сирии, только расширялись. Трудно поверить, что мощнейшая коалиционная группировка не смогла справиться с террористами. Видимо, цель была другая - расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что в эту коалицию входило более 30 передовых в военном отношении государств, были задействованы значительные ресурсы, в том числе авиация и силы специального назначения.

Министр отметил, что положение изменилось после начала операции российских ВКС в Сирии и создания реального антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции.

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Кризис в Сирии VII Московская конференция по международной безопасности
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