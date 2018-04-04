Шойгу: нагнетание ситуации на Корейском полуострове может привести к войне

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу полагает, что военного решения проблемы на Корейском полуострове нет, а нагнетание этой ситуации может привести к вооруженному конфликту.

"Полагаем, что военного решения корейской проблемы нет. Давление и угрозы не являются действенным средством урегулирования кризиса. Более того, постоянное нагнетание ситуации и демонстрация военной силы могут привести к инцидентам и даже к вооруженному конфликту, последствия которого затронут весь регион", - сказал Шойгу, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

Министр напомнил, что традиционно в программу конференции включены вопросы безопасности в Азиатском регионе, который сегодня является "локомотивом мирового экономического развития". По его словам, за последние годы сотрудничество военных ведомств России и стран Азии существенно активизировалось. "В этом плане показательны наши стратегические отношения с Китаем, Индией, Вьетнамом, Лаосом и Мьянмой. Новое развитие получает взаимодействие с Брунеем, Камбоджей, Малайзией, Индонезией, Филиппинами. Причем как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах по линии АСЕАН", - отметил Шойгу. Глава ведомства добавил, что партнерство продолжается еще и потому, что в Азии сохраняются вызовы в сфере безопасности, которые требуют совместных действий, в первую очередь это кризис вокруг Корейского полуострова, в который вовлекается все больше государств.