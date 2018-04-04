Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу: нагнетание ситуации на Корейском полуострове может привести к войне

Армия и ОПК
4 апреля, 10:16 дата обновления: 4 апреля, 10:36 UTC+3

Давление и угрозы не являются эффективным средством урегулирования кризиса, считает глава Минобороны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу полагает, что военного решения проблемы на Корейском полуострове нет, а нагнетание этой ситуации может привести к вооруженному конфликту.

Смотрите также
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Пленарное заседание Московской конференции по международной безопасности. Видеотрансляция

"Полагаем, что военного решения корейской проблемы нет. Давление и угрозы не являются действенным средством урегулирования кризиса. Более того, постоянное нагнетание ситуации и демонстрация военной силы могут привести к инцидентам и даже к вооруженному конфликту, последствия которого затронут весь регион", - сказал Шойгу, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

Министр напомнил, что традиционно в программу конференции включены вопросы безопасности в Азиатском регионе, который сегодня является "локомотивом мирового экономического развития".

По его словам, за последние годы сотрудничество военных ведомств России и стран Азии существенно активизировалось. "В этом плане показательны наши стратегические отношения с Китаем, Индией, Вьетнамом, Лаосом и Мьянмой. Новое развитие получает взаимодействие с Брунеем, Камбоджей, Малайзией, Индонезией, Филиппинами. Причем как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах по линии АСЕАН", - отметил Шойгу.

Глава ведомства добавил, что партнерство продолжается еще и потому, что в Азии сохраняются вызовы в сфере безопасности, которые требуют совместных действий, в первую очередь это кризис вокруг Корейского полуострова, в который вовлекается все больше государств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове VII Московская конференция по международной безопасности
Страны
КНДР Россия Республика Корея
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
2
В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля
3
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
4
Захарченко утверждает, что из изъятых у него 9 млрд руб. ему принадлежат только 93 тыс.
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Источник: украинские пограничники вывезли капитана судна "Норд" в неизвестном направлении
7
Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости