Шойгу: США так и не навели порядок в Афганистане

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Многолетнее присутствие США в Афганистане никак не повлияло на нормализацию обстановки в этой стране, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Продолжает ухудшаться ситуация в Афганистане. Более чем пятнадцатилетнее присутствие в этой стране контингента Соединенных Штатов и НАТО так и не привело к нормализации обстановки", - сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.

По словам Шойгу, США стремятся "на новых условиях закрепиться в Центральной Азии", чтобы иметь возможность распространять свое влияние на сопредельные с Афганистаном страны.

"Это не отвечает интересам региональных государств и служит глобальным фактором дестабилизации", - сказал глава военного ведомства, добавив, что сохраняется угроза безопасности для союзников России по ОДКБ.

"Афганистан может стать новым прибежищем не только для боевиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), но и для других террористических организаций", - сказал он.