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Шойгу: США так и не навели порядок в Афганистане

Армия и ОПК
4 апреля, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

По словам главы Минобороны, Афганистан может стать прибежищем для террористов ИГ и других группировок

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Многолетнее присутствие США в Афганистане никак не повлияло на нормализацию обстановки в этой стране, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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"Продолжает ухудшаться ситуация в Афганистане. Более чем пятнадцатилетнее присутствие в этой стране контингента Соединенных Штатов и НАТО так и не привело к нормализации обстановки", - сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.

По словам Шойгу, США стремятся "на новых условиях закрепиться в Центральной Азии", чтобы иметь возможность распространять свое влияние на сопредельные с Афганистаном страны.

"Это не отвечает интересам региональных государств и служит глобальным фактором дестабилизации", - сказал глава военного ведомства, добавив, что сохраняется угроза безопасности для союзников России по ОДКБ.

"Афганистан может стать новым прибежищем не только для боевиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), но и для других террористических организаций", - сказал он.

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VII Московская конференция по международной безопасности
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США Россия Афганистан
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