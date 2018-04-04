В Чили проходит смотр военной и авиационно-космической техники FIDAE-2018

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Российская продукция широко представлена на выставке FIDAE-2018. В частности, отечественные образцы вооружения и боеприпасов представляют холдинги, входящие в госкорпорацию Ростех: АО "Рособоронэкспорт" и концерн "Техмаш".

"Латиноамериканский регион — один из перспективных и важных в области развития военно-технического сотрудничества. Российская техника полностью адаптирована к климатическим условиям региона и пользуется устойчивым спросом, а это значит, что есть все предпосылки для наращивания сотрудничества по различным проектам", — отметил индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Концерн "Техмаш" представляет на экспозиции неуправляемую авиационную ракету нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью. С-8ОФП предназначена для поражения одиночных и групповых целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники, находящейся как на открытом пространстве, так и в закрытых фортификационных сооружениях.

Еще один экспонат — неуправляемый реактивный снаряд для наземных систем залпового огня и авиации, в частности, реактивный снаряд в термобарическом снаряжении для ТОС-1А. Снаряды этой системы калибра 220 мм способны поражать цель на расстоянии до 6 км.

НПО имени С. А. Лавочкина, входящее в Роскосмос, представляет на вставке макет перспективного космического аппарата "Арктика-М". НПК "Системы прецизионного приборостроения" продемонстрирует сферический лазерный микроспутник "Блиц" и лазерный спутник "Ларец".

Международная выставка военной и авиационно-космической техники FIDAE-2018 продлится до 8 апреля.