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В Чили проходит смотр военной и авиационно-космической техники FIDAE-2018

Армия и ОПК
4 апреля, 14:44 UTC+3

Эта выставка новых авиационных и космических разработок считается крупнейшей из проходящих в Латинской Америке. На ней представлен и ряд российских новинок

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Выступление пилотажной группы ВВС Чили
Выступление пилотажной группы ВВС Чили
Выступление пилотажной группы ВВС Чили
© EPA-EFE/MARIO RUIZ
Выставка FIDAE-2018
Выставка FIDAE-2018
Выставка FIDAE-2018
© EPA-EFE/MARIO RUIZ
Многоцелевой истребитель F-22 "Раптор"
Многоцелевой истребитель F-22 "Раптор"
Многоцелевой истребитель F-22 "Раптор"
© Марина Лысцева/ТАСС
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
© Марина Лысцева/ТАСС
Посетитель на выставке FIDAE-2018
Посетитель на выставке FIDAE-2018
Посетитель на выставке FIDAE-2018
© Марина Лысцева/ТАСС
Легкий турбовинтовой транспортный самолет CASA C-295
Легкий турбовинтовой транспортный самолет CASA C-295
Легкий турбовинтовой транспортный самолет CASA C-295
© Марина Лысцева/ТАСС
Многоцелевой вертолет Eurocopter EC 145
Многоцелевой вертолет Eurocopter EC 145
Многоцелевой вертолет Eurocopter EC 145
© Марина Лысцева/ТАСС
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Boeing B-52 Stratofortress
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Boeing B-52 Stratofortress
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Boeing B-52 Stratofortress
© Марина Лысцева/ТАСС
Дальнемагистральный пассажирский самолет Airbus A350 XWB
Дальнемагистральный пассажирский самолет Airbus A350 XWB
Дальнемагистральный пассажирский самолет Airbus A350 XWB
© Марина Лысцева/ТАСС
Легкие ударные самолеты Embraer Super Tucano A-29A
Легкие ударные самолеты Embraer Super Tucano A-29A
Легкие ударные самолеты Embraer Super Tucano A-29A
© Марина Лысцева/ТАСС
Cпортивный биплан Pitts S2 Special
Cпортивный биплан Pitts S2 Special
Cпортивный биплан Pitts S2 Special
© Марина Лысцева/ТАСС
Выступление пилотажной группы ВВС Чили
Выступление пилотажной группы ВВС Чили
Выступление пилотажной группы ВВС Чили
© EPA-EFE/MARIO RUIZ
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Выступление пилотажной группы ВВС Чили
© EPA-EFE/MARIO RUIZ
Выставка FIDAE-2018
© EPA-EFE/MARIO RUIZ
Многоцелевой истребитель F-22 "Раптор"
© Марина Лысцева/ТАСС
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
© Марина Лысцева/ТАСС
Посетитель на выставке FIDAE-2018
© Марина Лысцева/ТАСС
Легкий турбовинтовой транспортный самолет CASA C-295
© Марина Лысцева/ТАСС
Многоцелевой вертолет Eurocopter EC 145
© Марина Лысцева/ТАСС
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Boeing B-52 Stratofortress
© Марина Лысцева/ТАСС
Дальнемагистральный пассажирский самолет Airbus A350 XWB
© Марина Лысцева/ТАСС
Легкие ударные самолеты Embraer Super Tucano A-29A
© Марина Лысцева/ТАСС
Cпортивный биплан Pitts S2 Special
© Марина Лысцева/ТАСС
Выступление пилотажной группы ВВС Чили
© EPA-EFE/MARIO RUIZ

Российская продукция широко представлена на выставке FIDAE-2018. В частности, отечественные образцы вооружения и боеприпасов представляют холдинги, входящие в госкорпорацию Ростех: АО "Рособоронэкспорт" и концерн "Техмаш".

"Латиноамериканский регион — один из перспективных и важных в области развития военно-технического сотрудничества. Российская техника полностью адаптирована к климатическим условиям региона и пользуется устойчивым спросом, а это значит, что есть все предпосылки для наращивания сотрудничества по различным проектам", — отметил индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Концерн "Техмаш" представляет на экспозиции неуправляемую авиационную ракету нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью. С-8ОФП предназначена для поражения одиночных и групповых целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники, находящейся как на открытом пространстве, так и в закрытых фортификационных сооружениях. 

Еще один экспонат — неуправляемый реактивный снаряд для наземных систем залпового огня и авиации, в частности, реактивный снаряд в термобарическом снаряжении для ТОС-1А. Снаряды этой системы калибра 220 мм способны поражать цель на расстоянии до 6 км.

НПО имени С. А. Лавочкина, входящее в Роскосмос, представляет на вставке макет перспективного космического аппарата "Арктика-М". НПК "Системы прецизионного приборостроения" продемонстрирует сферический лазерный микроспутник "Блиц" и лазерный спутник "Ларец".

Международная выставка военной и авиационно-космической техники FIDAE-2018 продлится до 8 апреля.

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