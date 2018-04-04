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Порядка 30 боевых самолетов ВВО принимают участие в окружном конкурсе "Авиадартс-2018"

Армия и ОПК
4 апреля, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В рамках конкурса летчики проводят воздушные бои, а также, применяя неуправляемые авиационные ракеты, бомбы и пушки, поражают наземные мишени

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Порядка 30 боевых самолетов авиационных частей Восточного военного округа (ВВО) принимают участие в окружном этапе конкурса "Авиадартс-2018". Об этом сообщил представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

"Экипажи самолетов Су-35, Су-30СМ, Су-25, Су-24МР, МиГ-31 и Су-34 (всего порядка 30 летательных аппаратов) соревнуются, выполняя полеты по маршруту на время и точность, проводят разведку местности, осуществляют одиночное и групповое пилотирование", - сказал он.

По его словам, в рамках конкурса летчики проводят воздушные бои, а также, применяя неуправляемые авиационные ракеты, бомбы и пушки, поражают наземные мишени, имитирующие огневые укрепления и технику условного противника.

Окружной этап соревнований завершится 5 апреля. По его итогам будут отберут летчиков, которые представят Восточный военный округ на всеармейском конкурсе "Авиадартс-2018".

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