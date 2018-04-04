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На службу в российскую армию из КБР отправятся 400 призывников

Армия и ОПК
4 апреля, 11:36 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 4, апреля. /ТАСС

Призывная кампания началась в республике в начале апреля

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НАЛЬЧИК, 4 апреля. /ТАСС/. В весенний призыв 2018 года из Кабардино-Балкарии (КБР) на службу в российскую армию отправятся 400 призывников. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник отдела призыва военного комиссариата республики Тимур Макоев.

В прошлом году из КБР призвали 830 человек.

"Порядка 400 человек отправятся на службу в рядах армии из Кабардино-Балкарии в весенний призыв. Это примерно столько же, что и годом ранее, у нас даже больше призываются чем в отдельных регионах страны", - сказал он. Призывная кампания стартовала в республике в начале апреля.

По словам Макоева, география прохождения службы будет обширной. "Ребята отправятся в Москву, Урал, Сибирь. В основном, практически все, пополнят сухопутные и войска национальной гвардии", - отметил собеседник.

Он также сказал, что "требования к призывному контингенту достаточно высокие". "В основном служить пойдут выпускники вузов и автошкол ДОСААФ", - сообщил Макоев.

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