На службу в российскую армию из КБР отправятся 400 призывников

НАЛЬЧИК, 4 апреля. /ТАСС/. В весенний призыв 2018 года из Кабардино-Балкарии (КБР) на службу в российскую армию отправятся 400 призывников. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник отдела призыва военного комиссариата республики Тимур Макоев.

В прошлом году из КБР призвали 830 человек.

"Порядка 400 человек отправятся на службу в рядах армии из Кабардино-Балкарии в весенний призыв. Это примерно столько же, что и годом ранее, у нас даже больше призываются чем в отдельных регионах страны", - сказал он. Призывная кампания стартовала в республике в начале апреля.

По словам Макоева, география прохождения службы будет обширной. "Ребята отправятся в Москву, Урал, Сибирь. В основном, практически все, пополнят сухопутные и войска национальной гвардии", - отметил собеседник.

Он также сказал, что "требования к призывному контингенту достаточно высокие". "В основном служить пойдут выпускники вузов и автошкол ДОСААФ", - сообщил Макоев.