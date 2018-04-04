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Генштаб ВС РФ заявил о прекращении существования ИГ после разгрома в Сирии

Армия и ОПК
4 апреля, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В стране запущен процесс мирного урегулирования конфликта, сказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Действия Воздушно-космических сил России в Сирии фактически привели к разгрому террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в этой стране, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Сегодня мы можем говорить, что основным результатом военной операции Воздушно-космических сил в Сирии является разгром группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), которая после понесенных потерь фактически прекратила свое существование", - сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.

По словам Рудского, сегодня в Сирии созданы все условия для завершения гражданской войны, запущен процесс мирного урегулирования конфликта. На освобожденных территориях восстанавливаются институты власти.

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Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством" VII Московская конференция по международной безопасности
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