Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Северном флоте начались учения соединений сухопутных и береговых войск

Армия и ОПК
4 апреля, 13:12 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 4, апреля. /ТАСС

Более тысячи военнослужащих примут участие в тренировках

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Личный состав и техника арктической и отдельной мотострелковой бригад Северного флота подняты по тревоге и выдвинулись в назначенные районы рассредоточения в рамках командно-штабных учений армейского корпуса. Об этом сообщила в среду пресс-служба флота.

"В ходе учений войска и силы Северного флота отрабатывают отражение нападения условного противника на территорию Российской Федерации в зоне ответственности Северного флота", - сказали на флоте.

В практических действиях задействованы свыше тысячи военнослужащих и несколько сотен единиц военной и специальной техники. Основными задачами учений является отработка системы управления командования армейского корпуса с подчиненными войсками и силами в условиях боевой быстро изменяющейся обстановки, совершенствование применения беспилотной авиации и новых систем вооружения.

Завершатся маневры проведением боевых стрельб на одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Мурманской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Мурманская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
Источник: постпред Британии при ОЗХО не примет участия в спецзаседании по делу Скрипаля
5
Пожар в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы ликвидирован
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости