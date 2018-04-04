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"Рособоронэкспорт" пропустит "Фарнборо", Euronaval и Eurosatory в 2018 году

Армия и ОПК
4 апреля, 17:55 UTC+3

"Переговорный процесс на этих площадках, к сожалению, либо затруднителен, либо пока вообще невозможен", отметили в Ростехе

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) не представит военную продукцию на трех крупных международных выставках в 2018 году - авиасалоне "Фарнборо-2018" в Великобритании и военно-морском салоне Euronaval и форуме Eurosatory во Франции, сообщил ТАСС представитель госкорпорации.

"Со 100%-ой уверенностью можем сказать, что стенда "Рособоронэкспорта" не будет в этом году на "Фарнборо", а также на Euronaval и Eurosatory. Переговорный процесс на этих площадках, к сожалению, либо затруднителен, либо пока вообще невозможен, как в случае с "Фарнборо", - сказал собеседник агентства.

Представитель Ростеха отметил, что участие госкорпорации в этих выставках с гражданской продукцией также маловероятно, но этот вопрос пока открыт.

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