Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу: Россия будет развивать сотрудничество с ЮАР в военной сфере

Армия и ОПК
4 апреля, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Также министр обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакулой пригласила главу российского военного ведомства на авиакосмический салон, который состоится в республике в сентябре

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия готова наращивать сотрудничество с Южно-Африканской Республикой, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду в ходе встречи с министром обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакулой на полях VII Московской конференции по международной безопасности.

"Нас связывают добрые отношения. Мы сумели многое обсудить и многое решить для укрепления обороноспособности наших стран. Это говорит о том, что мы продолжаем двигаться намеченным курсом и отношения по укреплению обороноспособности наших стран и наши с Вами взаимоотношения будут только укрепляться", - сказал Шойгу.

Он отметил, что коллега из ЮАР проделала большой путь, чтобы приехать в Москву.

"Уважаемая госпожа министр, рад нашей очередной встрече. Представляю, какой долгий путь вам пришлось проделать, но с учетом наших добрых отношений Вы все-таки прилетели для того, чтобы принять участие в VII Московской конференции по международной безопасности. Добро пожаловать в Москву! Рад вас видеть, хорошо выглядите!" - сказал глава Минобороны.

Также министр обороны ЮАР пригласила главу российского военного ведомства на авиакосмический салон, который пройдет в республике в сентябре.

"В сентябре я хочу пригласить Вас в Южную Африку. У нас будет проходить авиакосмический салон. Я бы очень хотела, чтобы Вы участвовали там лично", - сказала она, обращаясь к Шойгу.

Она отметила, что на этой выставке "будут представлены ключевые российские заводы и корпорации".

"Это будет возможность для многих посмотреть и оценить достижения военно-промышленного комплекса Южной Африки", - сказала министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
VII Московская конференция по международной безопасности
Страны
ЮАР Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
3
В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма
4
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
5
Евгений Савченко: запоминается последнее
6
Спевшего "Мурку" в столичном храме священника отправят в Тирасполь под надзор архиерея
7
Борис Гребенщиков: никакого "дальше" нет, есть только сейчас
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости