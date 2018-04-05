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Учения с десантно-штурмовыми подразделениями разведки ВВО впервые прошли в Приморье

Армия и ОПК
5 апреля, 3:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, апреля. /ТАСС

Военнослужащие на новейших парашютных системах "Арбалет-2" десантировались с вертолетов Ми-8АМТШ с высоты около 2 тыс. м

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля. /ТАСС/. Учения с десантно-штурмовыми подразделениями разведки Восточного военного округа (ВВО) впервые прошли в Приморье. Военнослужащих подняли по тревоге, они уничтожили командный пункт условного противника. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ВВО.

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"В Приморском крае впервые состоялось тактико-специальное учение (ТСУ) с военнослужащими десантно-штурмовых подразделений разведки Восточного военного округа. В ходе учения личный состав десантно-штурмовых подразделений был поднят по учебной тревоге", - говорится в сообщении.

Подразделения разведки на новейших парашютных системах "Арбалет-2" десантировались с вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ с высоты около 2 тыс. м на ограниченную площадку приземления. На одном из полигонов округа в Приморье они вышли в район ведения разведки, организовали засады и уничтожили "вражеский" командный пункт.

На учениях военнослужащие десантно-штурмовых подразделений разведки выполнили еще ряд специальных задач.

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