Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Артиллеристы и летчики ЮВО приняли участие в масштабной тренировке

Армия и ОПК
5 апреля, 9:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В тренировке также приняли участие корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Артиллеристы и летчики Южного военного округа (ЮВО), а также моряки Черноморского флота и Каспийской флотилии приняли участие в тренировке разведывательно-огневых подразделений в ходе "Единого дня огня". Об этом журналистам рассказали в пресс-службе округа.

СПЕЦПРОЕКТ

Черноморский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

"Поражение целей условного противника помимо авиации ЮВО, кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии осуществлялось огневыми средствами и зенитными ракетными комплексами объединения ВВС и ПВО округа, а также подразделениями ракетных войск и артиллерии соединений и воинских частей", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, было задействовано более 20 самолетов и вертолетов, в том числе оперативно-тактической и армейской авиации, применялись десятки беспилотных летательных аппаратов. От них в группу командования поступала вся информация о разведанных целях и результатах их поражения.

"В практических мероприятиях боевой подготовки была задействована различная военная техника, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо", "Град" и "Ураган", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Хоста", "Мста-С" и "Акация", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", танки Т-90 и Т-72Б3, боевые машины пехоты и бронетранспортеры, а также новейшие бронированные машины "Тайфун" и "Рысь", - добавили в округе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
2
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
3
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
4
Лавров: многим странам, выславшим российских дипломатов, просто "выкрутили руки"
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
7
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости