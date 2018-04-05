Генштаб ВС РФ: США развернули в АТР группировку сил в 400 тыс. военных

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Группировка сил США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) превысила 400 тыс. военнослужащих. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

"Для реализации своих установок, в том числе создания условий для проецирования силы за счет быстрого развертывания войск в любой точке АТР, Соединенные Штаты создали группировку численностью свыше 400 тыс. военнослужащих. В настоящее время в регионе функционируют более 50 крупных военных баз, всего здесь насчитывается свыше 200 американских военных объектов", - сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.

По словам Костюкова, одним из главных инструментов проведения внешней политики Вашингтона являются авианосные ударные группы. Одна из них постоянно базируется в Японии, напомнил он.

"Практикуется периодическое развертывание в западной части Тихого океана еще до двух авианосных ударных групп. Наиболее показательной стала демонстрация военной мощи США в ноябре 2017 года в связи с обострением противоречий с КНДР, когда в районе Корейского полуострова одновременно находились сразу три авианосных ударных группы", - сказал Костюков.

Также США считают эффективным средством демонстрации силы стратегическую бомбардировочную авиацию, считает Костюков. "На авиабазе Андерсен, которая расположена на острове Гуам, постоянно находятся не менее шести самолетов типа B-52, B-1 и B-2, а в отдельных случаях группировка достигает 15 стратегических бомбардировщиков, которые постоянно патрулируют воздушное пространство над акваторией Тихого океана", - перечислил он.

Группировка противоракетных сил

Пентагон также активно наращивает в АТР группировку противоракетных сил и средств, "провоцируя гонку вооружений в регионе".

"В настоящее время она насчитывает в своем составе 19 кораблей, способных решать противоракетные задачи, две противоракетные батареи THAAD, три зенитных ракетных дивизиона и пять мобильных РЛС. Также Вашингтон расширяет взаимодействие с Японией и Республикой Корея", - сказал Костюков.

Ситуация на Корейском полуострове

Кроме того, Костюков добавил, что нынешняя ситуация вокруг Корейского полуострова балансирует на грани региональной войны. Он выразил мнение, что попытки США подорвать режим Ким Чен Ына подталкивают Пхеньян к авантюрным шагам, которые Вашингтон использует для развертывания в регионе элементов глобальной системы ПРО. "Обстановка вокруг Корейского полуострова уже длительное время балансирует на грани региональной войны. Целенаправленные попытки Белого дома подорвать жизнеспособность режима Ким Чен Ына, демонстрация готовности к силовому устранению руководства КНДР подталкивают Пхеньян к авантюрным шагам, которые, в свою очередь, используются Вашингтоном, чтобы оправдать необходимость наращивания военного присутствия в АТР и развертывания элементов глобальной ПРО", - сказал Костюков. По его словам, при этом актуализация фактора северокорейского полуострова позволила Белому дому стимулировать союзников на наращивание военных расходов и приобретение новых средств вооруженной борьбы американского производства. "В результате этой опасной политики США северокорейские власти, фактически загнанные в угол, добились существенного прогресса в совершенствовании своего ракетного и ядерного потенциала", - отметил Костюков. При этом характерно, что согласие руководства КНДР на переговоры, рассматривается в Белом доме не как добровольный шаг, а как результат санкций, которые оказали негативное влияние на северокорейскую экономику. "Россия не оправдывает ядерные устремления КНДР, настаивает на твердом выполнении Пхеньяном требований резолюции Совета Безопасности ООН. Однако для нас очевидна безальтернативность урегулирования ядерной проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами. Мы полагаем, что потенциал санкционных мер и усиление давления к настоящему моменту исчерпан", - подчеркнул представитель Генштаба ВС РФ. Он также отметил, что многообещающие заявления американского президента о намерении заключить важную для всего мира сделку в ходе встречи с северокорейским лидером можно будет оценить только после ее проведения. "До настоящего времени США, выступая на словах за готовность к переговорам, на деле срывали их всеми возможными способами", - добавил вице-адмирал. Костюков также отметил, что в Азиатском регионе сохраняются и периодически обостряются многочисленные территориальные споры, которые, при определенных обстоятельствах, могут привести к эскалации военной напряженности.